El barri de Fusteret disposarà de dos passos de vianants, amb semàfors que s’activaran a petició de les persones que hi hagin de travessar. Els treballs d’instal·lació s’inicien aquesta setmana i comportaran l’aplicació de pas alternatiu de vehicles.

La instal·lació d’aquests passos de vianants amb semàfors forma part de les previsions del Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria i anirà a càrrec de l’empresa ICL, sense cap cost per a l’Ajuntament. La previsió és que les obres es facin durant la segona quinzena de març, tot i que aquest termini pot variar en funció de les condicions meteorològiques.

Els nous semàfors estaran connectats amb els actuals de detecció de velocitat excessiva que ja funcionen al barri de Fusteret. Per tant, no serà necessari aturar-s’hi si els vehicles circulen a una velocitat adient i no hi ha persones que hagin de passar la calçada pels nous passos de vianants.

Aquests del barri de Fusteret seran ubicats a tocar de l’accés cap a la pista esportiva i de la parada de l’autobús. Els treballs d’instal·lació dels nous semàfors i habilitació dels passos de vianants inclourà l’adequació de la vorera i una nova senyalització horitzontal i vertical. Es preveu que els dies de major afectació per a la mobilitat de vehicles serà entre el 28 i el 30 de març.