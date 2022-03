Castellnou de Bages impulsarà un projecte municipal de comunitat energètica amb l'objectiu de fomentar i facilitar l'ús d'energies renovables entre les famílies mitjançant eines de gestió compartida per a l'autoconsum. Aquest dijous s'ha fet la presentació pública davant de nombrosos veïns.

Es tracta d'una iniciativa pionera a la comarca impulsada per l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Castellnou, i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. En la presentació l’alcalde de Castellnou, Domènec Òrrit, va destacar el pas endavant que el model de comunitats energètiques representa, i ho va descriure com un autèntic canvi de paradigma on es promociona la participació activa dels ciutadans i el treball pel bé comunitari. Marc Rotllan, enginyer de l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages va explicar l’impuls que des de les administracions s’està fent per aconseguir que la transició energètica arribi al màxim nombre de ciutadans. Finalment, Montse Mussons, enginyera de KM0 Energy, empresa elaboradora del projecte, va detallar la seva articulació i les avantatges de formar part de la comunitat com a eina d’impuls del desplegament d’instal·lacions de generació renovable compartides així com l’accés a una eina de gestió energètica pels seus membres.