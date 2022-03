A la frontera entre Polònia i Ucraïna hi ha imatges dures dels refugiats. Refugiades fonamentalment. Dones que han deixat la seva parella per si el govern del seu país els demana que surtin amb les armes a defensar-lo. Dons que marxen amb els fills cercant un futur més tranquil a diferents països d’Europa. Algunes que no saben on anar. «A la frontera hi ha moltes dones que ploren i veus moltes cares de dones espantades», explica Anatoliy Tsyvinskyy, un dels col·laboradora ucraïnesos del punt de recollida que va muntar l’Associació Ucraïna al cor a Sant Joan de Vilatorrada. Aquesta setmana ha estat en un dels centres d’acollida de refugiats que s’han muntat a la frontera entre Ucraïna i Polònia.

Anatoliy Tsyvinskyy formava part d’un comboi que va sortir de Sant Joan amb furgonetes carregades de material. Hi van anar amb un grup on també hi havia furgonetes de Tarragona. Va estar en un Centre Comercial ara habilitat com a punt temporal de refugi per als que decideixen fugir de la guerra. «Hi ha molta tristesa. Mares plorant. Algunes no saben on anar. Hi ha gent que arriba a la frontera i no té ningú en altres països i possiblement no havia sortit mai d’Ucraïna, explica Anatoliy Tsyvinskyy. Altres tenen por. El boca-orella ha escampat que hi ha gent que poden buscar dones i nens, per a la prostitució o per a negoci de menors, comenta. I les dones quan veuen algú que no coneixen que els dona la mà no saben què fer. «Vaig ajudar alguna d’aquestes dones a decidir, els vaig donar confiança perquè se sentissin acollides a Catalunya. Van anar a Tarragona i sé que estan tots contents i bé, ben acollits».

Anatoliy Tsyvinskyy es fa creus de la situació que està vivint el seu país i no veu amb gaire optimisme els anuncis d’un possible acord entre russos i ucraïnesos, que arriben entre el soroll i el dolor de les bombes.

Ell, com molts d’altres voluntaris ucraïnesos han fet viatges cap a la frontera per portar aliments i materials i per tornar familiars i veïns seus si ha calgut. Aquesta solidaritat va acompanyada de molta feina per a la gestió de l’ajuda que han rebut, que «a Sant Joan ha estat molt superior al que podíem esperar», afirma, i de molta preocupació per al futur del seu país i per al que pot passar als seus familiars i amics.

Ell mateix, a Ucraïna hi té el pare, un home que no arriba a la seixantena i que, per tant, pot estar en condicions de combat si el govern el reclama. «Ell no vol marxar. És un home valent, però és que a la seva ciutat i al seu país ho té tot. Hi té les arrels i la seva gent, hi estem en contacte, però de moment no vol venir. També patim per una cosina, que podria venir al nostre país amb el seu fill, però viu en una part d’Ucraïna que fins ara ha estat més tranquil·la i no vol sortir», relata. «Però el nostre cap no para de pensar-hi tot el dia i donar voltes», diu Anatoliy Tsyvinskyy .