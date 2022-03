Sant Vicenç de Castellet es convertirà en un futur intercanviador ferroviari de la comarca, que facilitarà la connexió entre la línia de Renfe, que enllaça el Bages amb Barcelona pel Vallès, i de Ferrocarrils, que ho fa pel Baix Llobregat. No es tracta d’una inversió en noves estacions, sinó que la clau està en la futura construcció de dos passos soterranis per a vianants que, a banda de facilitar la mobilitat interna al municipi, permetran apropar les dues estacions, entre les quals hi ha una distància de tot just uns 200 metres, però que en realitat estan més allunyades per la complicada accessibilitat que tenen actualment des de la xarxa viària del poble, en especial la de Renfe, i que és el que en els propers anys s’ha de resoldre.

El fet, segons ha explicat l’alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado, és que, d’una banda, hi ha una negociació molt avançada amb Renfe i Adif per a la construcció d’aquesta infraestructura que es coneix com a «pas ciutat», perquè no es tracta d’un accés entre andanes sinó per salvar la totalitat de les vies i connectar els carrers que hi ha a banda i banda. Fins al punt que, segons ha concretat Delgado, ja hi ha el projecte definit i aprovat, i properament hi ha una reunió programada per anar definint com s’avança en aquesta futura construcció. El pas, segons ha explicat l’alcaldessa, connectaria el passeig de Pau Casals, amb un accés amb ascensor situat entre l’estació i la placeta del monument al Cavall, amb el carrer Mura, a l’altra banda de les vies, en aquest cas amb rampa i escales.

D’altra banda, en paral·lel a aquesta infraestructura que es troba més avançada pel que fa a la seva planificació, Ferrocarrils de la Generalitat ha donat llum verda a una demanda que li va fer arribar l’Ajuntament de Sant Vicenç al principi del mandat perquè també construeixi un pas ciutat per creuar per sota les seves instal·lacions. En aquest cas, segons ha explicat l’alcaldessa, el projecte està més verd, però Ferrocarrils ja els ha mostrat un primer estudi informatiu que planteja un pas soterrat amb accessos amb escales i rampes a tots dos costats. Entrant a l’àrea de l’estació, quedaria situat cap al costat dret, connectant a banda i banda els carrers Pius XII (a prop d’on abans hi havia hagut el CAP) i Llibertat, en uns terrenys on ara precisament hi ha exposada una antiga màquina de tren i que són propietat de la companyia.

Entre totes dues estacions hi ha una distància de poc més de 200 metres, que són els que fa el carrer de Joan Maria Roma. El problema, però, és que actualment si es fa aquest recorregut, quan s’arriba davant de l’estació de Renfe, el vianant es troba una tanca i una platja de vies. Per arribar fins a l’estació, situada a l’altra banda de les andanes, cal fer una volta molt important, ja que els dos passos més propers es troben situats a una distància considerable.

Per tant, la futura construcció dels dos passos soterrats, i de manera molt especial el de Renfe, faran que, llavors sí, hi hagi un enllaç molt directe entre totes dues estacions (tot just un parell de minuts) a través del carrer de Joan Maria Roma.

A més, segons ha explicat l’alcaldessa de Sant Vicenç, el plantejament és que, a banda de disposar d’aquestes infraestructures de connexió, la Generalitat treballa amb la idea de la d’acabar assumint en el futur una gestió directa de Renfe, de manera que els permeti configurar uns horaris que faci possible que Sant Vicenç es converteixi en un veritable intercanviador entre les dues línies, aprofitant aquesta proximitat.

Aquesta connectivitat és una de les demandes en matèria ferroviària a les que s’ha sumat el Consell d’Alcaldies del Bages.