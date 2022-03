El Bages farà aquest any una clara aposta pel reciclatge amb l’aplicació de nous sistemes de recollida de residus d’alt rendiment. Deu municipis de la comarca implantaran en els propers mesos el model de recollida selectiva amb contenidors tancats. El primer serà Sallent, que ho farà aquesta setmana vinent. D’altra banda, altres municipis, com és el cas de Cardona, aposten pel model del porta a porta, que, en el seu cas, es posarà en marxa al principi de maig. D’aquesta manera, bona part de les poblacions de la comarca deixaran enrere els contenidors tradicionals per donar pas als nous models per separar els residus.

La necessitat d’una millora mediambiental, l’enduriment de la normativa, tant catalana com europea, i l’augment dels costos de la recollida i el tractament empenyen cada dia més municipis a apostar per canviar el tradicional model de recollida de residus per implantar nous sistemes com el porta a porta o els contenidors tancats, que han demostrat una gran eficàcia a l’hora d’augmentar els índexs de reciclatge. En aquest sentit, els propers mesos la comarca viurà una forta embranzida. El model de recollida de residus amb contenidors tancats i identificació d’usuari, que en els darrers tres anys s’ha dut a terme en tres municipis del Bages com una prova pilot, ja ha començat la fase d’implantació a altres localitats del territori després de consolidar els seus bons resultats. El primer poble que el posarà en marxa serà Sallent, que tindrà operatius els nous contenidors d’aquí a quatre dies, el proper dijous. L’èxit de la prova pilot amb contenidors intel·ligents que s’ha aplicat a Rajadell, Balsareny i als nuclis de la Rosaleda i Torroella de Baix, a Sant Fruitós, ha portat el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus a estendre’l a més municipis. Després de Sallent, en els propers mesos s’hi afegiran el Pont de Vilomara i Rocafort (que ja ha anunciat que ho farà a mitjan mes de maig), Mura, Talamanca, Aguilar de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Castellnou de Bages i Castellfollit del Boix. La ciutat de Manresa també té previst implantar i gestionar un sistema de contenidors tancats, amb la col·laboració del Consorci. Els municipis que van implantar el model de contenidors tancats han augmentat el seu índex de recollida selectiva fins al 75%. El canvi més important d’aquest sistema respecte del tradicional és que els contenidors d’orgànica i el de resta estan tancats i només es poden obrir amb una targeta personalitzada que té cada llar. A més, el de resta, on llencem els residus que ja no es poden reciclar, només es pot obrir un dia concret cada setmana. En total, es preveu que el nou model, que és una alternativa al porta a porta, arribi a uns 100.000 ciutadans de 23 dels 35 municipis de l’àmbit del Consorci de Residus, que engloba el Bages i part del Moianès. D’aquesta manera, el 70% de la ciutadania d’aquest territori ja tindrà sistemes de recollida d’alt rendiment, ja sigui amb contenidors tancats o el porta a porta. Sallent és el primer municipi on s’estendrà el model de contenidors tancats. En concret, serà la setmana vinent. El canvi de contenidors es farà efectiu entre demà, dimarts i dimecres, i el dijous ja estaran operatius els nous, i qualsevol ciutadà que vulgui utilitzar el contenidor d’orgànica o el de resta haurà de fer servir la targeta electrònica per obrir-lo. Els contenidors de resta només es podran obrir un dia per setmana. Els d’orgànica, en canvi, podran ser utilitzats cada dia, però també s’hauran d’obrir amb la targeta. I els contenidors d’envasos, paper i vidre seran d’accés lliure, com fins ara. El porta a porta a Cardona Per la seva banda, Cardona implantarà el sistema de recollida de residus porta a porta al principi de maig, un model que ja està del tot consolidat en municipis com Santpedor, Artés, Navàs, Navarcles i Avinyó. Gràcies a la implantació d’aquest model, la vila ducal espera assolir un percentatge de reciclatge del 80%, lluny del 37% que té amb el sistema actual de contenidors de carrer. D’aquesta manera, els veïns i veïnes deixaran els residus en uns cubells davant la porta de casa en funció d’un calendari i uns horaris establerts. A partir del dia 19 d’abril i fins al 26, de dilluns a dissabte, es faran un seguit de sessions informatives, que també serviran per lliurar el material necessari a la ciutadania. Sigui amb contenidors amb xip o amb el porta a porta, cada dia hi ha més municipis que busquen una gestió més sostenible dels residus per qüestions legislatives, econòmiques i mediambientals.