L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha remodelat els patis de l’escola Sant Pere. La regidoria d’Educació, amb un subvenció de la Diputació de Barcelona, ha adquirit diferents elements de joc que fomenten les activitats i relacions diverses entre els infants, tant al pati de dalt com al de baix.

Aquesta actuació ha permès seguir la línia d’anys anteriors, on l’AFA ja havia adquirit elements com el rocòdrom, la cuineta i el taller de fusta, i ha estat consensuada entre el consistori, l’escola i l’AFA. Les millores també han suposat la retirada del tobogan i la molla del pati de dalt, que ja estaven malmesos, i s’ha instal·lat un pont de fusta amb rampa i graons. També s’hi ha col·locat una balança de cabassos, ideal per al joc del càlcul, dels volums i l’experimentació sensorial.

Pel que fa al pati de baix, s’ha instal·lat una cabana tipi hexagonal, que afavoreix el joc simbòlic i la creativitat. A més, també s’han col·locat dos conjunts d’equilibri amb troncs per poder seure i afavorir trobades al voltant i treballar diferents aspectes motrius.

Segons han informat des del consistori, l’objectiu és «aconseguir un pati més agradable, que fomenti la creativitat dels infants, així com la imaginació, habilitat i experimentació, amb elements versàtils, i afavorir el treball autònom i la seva predisposició a l’aprenentatge proporcionant nous espais i noves relacions».

També han destacat que tots els materials són naturals i respectuosos amb el medi ambient, de manera que el projecte de remodelació del pati s’adapta a les característiques de l’escola, tant pel que fa als espais com a les condicions de seguretat.