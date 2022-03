Fonollosa celebrarà el diumenge 3 d’abril la primera Festa de Pagès, una jornada que vol ajuntar gastronomia, tradició, lleure i festivitat, pensada per a tots els públics. Es realitzarà a l’espai del bosquet del Raval del Sastre, on s’escenifica l’espectacle nadalenc Nit Viva, que els darrers dos anys s’ha suspès a causa de la pandèmia. És precisament aquest fet que ha motivat que sorgeixi una nova festa, pensada per aquells participants que col·laboren cada any en la recreació de la vida a pagès i oberta al públic en general. La jornada començarà de bon matí amb l’encesa dels focs i l’inici de l’elaboració de l’escudella en calderes, procés que durarà tot el matí i que anirà a càrrec d’un grup de veïns de Sant Feliu de Codines, població fortament lligada amb el poble bagenc. A part d’un esmorzar i un dinar de pagès (on es menjarà l’escudella elaborada i altres productes locals, com mel i mató), s’ha previst una gimcana de jocs tradicionals per a totes les edats (amb proves curioses com el kamasutra pagès), un taller infantil de fer pa (a càrrec del Forn de Fonollosa) i un concert vermut amb el grup Tururut Bonaigua i les seves Cançons de mar i de muntanya.

Durant tota la celebració hi haurà un espai de taverna. Per assistir als actes cal fer reserva de les localitats a la web www.nitviva.cat, ja que, tot i que la celebració és a l’aire lliure, l’aforament és limitat.