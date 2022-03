Sant Fruitós de Bages ha recaptat gairebé 1.000 euros que es destinaran a ajudar els refugiats ucraïnesos amb una botifarrada solidària que s'ha celebrat aquest diumenge al municipi, en una jornada amb unes 200 persones sota el Cobert de la Màquina del Batre, i amb l'actuació altruista dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages i del Club de la Guitarra.

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la solidaritat d'aquestes entitats i també de Reborn, i amb el suport de Protecció Civil, a banda de les col·laboracions individuals de veïns i veïnes del poble i d'empreses que han cedit els productes per a la botifarrada. Així mateix, es manté obert el número de compte ES 7301826035450201728066 per poder continuar fent donatius.

Paral·lelament, veïns i entitats també s'han bolcat en la campanya de recollida solidària d'aliments i de material divers. Amb aquest gran recapte s'ha aconseguit 448 llaunes de conserva, 72 kg de sucre, 200 kg d'arròs, 108 kg de pasta, 38 litres de caldo, 30 paquets de galetes, 5 kg de cacau i xocolata, 277 litres de llet, 10 litres d'oli, 7 litres de sucs, 18 pots de llet infantil, 250 productes per a la higiene, 53 paquets de productes d'higiene femenina, 28 paquets de bolquers, diverses capses de medicaments, 33 paquets de piles i un palet de menjar per animals. També s’ha recollit una gran quantitat de roba d'abric que està sent classificada.

Des de l'Associació de voluntaris de protecció Civil i els usuaris del CO La Sagrera, s'ha estat treballant aquesta darrera setmana per organitzar tots aquests productes per tal de poder-los fer arribar a les persones refugiades.