La Bogdana, de 10 anys,i el Vladislav, de 4, són els alumnes més recents de l’escola Ametllers de Sant Joan de Vilatorrada. Els dos van arribar al Bages amb la seva mare fa poc més de dues setmanes fugint de la guerra que viu el seu país, Ucraïna. Ara viuen el seu procés d’adaptació a una nova vida a Catalunya en un centre que també ha hagut d’adaptar-se a la seva arribada fent un esforç per reorganitzar els seus recursos. Els dos germans són els primers refugiats ucraïnesos que s’han escolaritzat a Sant Joan de Vilatorrada des de l’esclat de la guerra.

La família vivia a Ternòpil, a l’oest d’Ucraïna. «De moment allà no hi ha guerra però s’hi senten les sirenes perquè els míssils poden explotar on sigui. Els primers dies de la guerra es vana amagar a soterranis però la seva mare va decidir venir perquè tenia por pels seus fills», explica Maria Kravchuk, la tieta dels nens que els ha acollit a Sant Joan. El pare es va quedar per lluitar a la guerra. «Els agrada molt anar a l’escola. A la Bogdana quan va arribar li van fer un cartell de benvinguda i li han fet molts dibuixos amb paraules d’ànims», destaca Kravchuk.

En el cas de la Bogdana, que està a 5è de primària, l’adaptació és més complicada. Tot i això Kravchuk apunta que l’escola i els companys li estan posant moltes facilitats perquè se senti bé i aprengui l’idioma. En el cas del Vladislav, l’adaptació també està sent positiva. «Té dos ucraïnesos a classe i alguns companys encara no parlen. A ell li agrada molt anar a l’escola. Per exemple divendres, quan el recollia de l’escola, vaig veure com alguns companys l’abraçaven i jugaven junts», explica la seva tieta.

«El primer i principal servei que hem de donar és l’emocional i hem d’intentar retornar-los la normalitat tenint en compte que venen d’on venen», explica la directora del centre, Tània Cabello, que afegeix que en aquest sentit els centres necessiten assessorament psicològic. Els Ametllers ha desenvolupat diverses iniciatives per ajudar sobretot a la germana gran, ja que el petit encara es pot adaptar a través de l’observació i interacció amb els companys i amb l’entorn. Abans de començar les classes van visitar el centre. A l’aula, els companys van pactar aspectes com escriure cada dia la data amb ucraïnès a la pissarra. A més el centre ha buscat aplicacions de traductors, ha preparat un dossier amb frases en català i ucraïnès que pot escoltar per l’ordinador i altres actuacions.

L’objectiu és que poc a poc aconsegueixin aprendre l’idioma i adaptar-se correctament. «La idea és aquesta però la nostra escola no té una aula d’acollida i això és un inconvenient important per poder-la atendre com cal», lamenta Cabello. Per altra banda, la mestra d’educació especial del centre també duu a terme atencions espacialitzades amb els dos infants i això ha fet que estigui menys hores en altres aules.

El centre espera que arribin més infants ucraïnesos en les properes setmanes. Des de l’esclat de la guerra i fins divendres, a Catalunya s’han escolaritzat 542 infants vinguts d’Ucraïna, segons dades del Departament d’Educació.