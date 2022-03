Navarcles ha inaugurat oficialment aquest dimarts a la tarda la remodelació del que és un nus clau en la trama urbana del municipi: la nova rotonda de la travessera urbana de la BV-1221 (la carretera de Talamanca), a l’altura de la plaça del Doctor Fleming (on hi ha l’Hostal Baviera) i la confluència amb el passeig d’Àngel Vivó i el carrer Doctor Artigalàs.

Es tracta d'una infraestructura que, des que està en servei, s'ha convertit en una porta d'entrada i de distribució de la circulació cap al nucli de la població. El projecte dissenyat per la Diputació de Barcelona ha permès millorar l'accessibilitat en aquest punt i, de retruc, la seguretat viària i la mobilitat en general. Aprofitant la seva construcció s’ha donat continuïtat als itineraris de vianants i s'ha integrat l'espai de la plaça al teixit urbà.

L’actuació realitzada ha suposat una inversió de 676.000 euros, el 54% aportats per la Diputació i el 46% restant per l’Ajuntament, i ha consistit en la construcció d’una rotonda de diàmetre exterior 26 metres i cinc accessos que actua com a porta d’entrada al nucli de la població.

L'acte d'estrena l'han encapçalat Pere Pons, diputat d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (ens titular de la carretera), i l’alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu. El batlle destacava que el que aquest dimarts s'inaugurava era la culminació d'un projecte que es va començar a reivindicar i treballar feia gairebé una dècada, i d'una obra de vuit mesos de durada «vuit mesos que no es veuen perquè hi ha moltes hores de feina invertides en el subsòl, en el soterrament i actualització de xarxes de serveis, moltes de les quals no sabíem ni per on passaven. Inclòs el regadiu, que té més de 100 anys».

Feliu feia broma amb el fet que des de la Febrada (tradicional obra humorística de Navarcles que té lloc a l'entorn de les festes de Sant Valentí), la rotonda ja té denominació popular: «l'han rebatejat com el Dragon Khan de Navarcles», en referència a la seva pronunciada inclinació. En aquest sentit, el batlle navarclí remarcava que «és veritat que hi ha un desnivell important, però ha aconseguit resoldre un nus molt complicat i, alhora, ajuda a que els conductors redueixin la velocitat i, alhora, té molt bona visibilitat». També ha subratllat que en les setmanes que fa que està en servei «estem veient que hi ha una circulació molt fluida i sense incidències».

Per la seva part, el diputat d’Infraestructures, Pere Pons, incidia també en la dificultat del projecte «perquè és una rotonda construïda al mig del nucli urbà i està al límit dels radis, amb molts serveis que passen per sota. Però hem aconseguit ordenar l'espai i donar resposta a dues demandes; disposar d'un espai mes urbà i tenir un espai viaria més segur».

Per tal d’adaptar la rotonda a la complexa orografia de l’àmbit, ha estat necessari urbanitzar una part important del passeig Àngel Vivó amb uns talussos al costat est.

A banda de la rotonda pròpiament dita, el projecte ha inclòs l’execució d’unes voreres de més amplada que les que hi havia, zones d'estada, passos de vianants, una ordenació de l'espai de la parada de bus, la renovació de la xarxa de drenatge de la carretera i el sanejament dels carrers, i la plantació d’arbrat viari. També s'ha enderrocat l'antiga estació transformadora i s’han soterrat les línies elèctriques i telefòniques. Les obres les ha executat la Diputació com a titular de la carretera.

A l’acte inaugural, a banda de l’alcalde i del diputat d’Infraestructures també hi han estat presents regidors de l’actual Ajuntament, i també exalcaldes i exregidors que van començar a treballar en el projecte, com ara Albert Brunet, Llorenç Ferrer i Ramon Serra.