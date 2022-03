El municipi de Navàs ja disposa d’una oficina local, a les mateixes dependències del consistori, que centralitza les qüestions relacionades amb l’habitatge. Paral·lelament, s’ha posat en marxa una borsa de mediació per facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a preus assequibles amb l’objectiu d’ajudar a donar sortida al parc de pisos buits que, segons els consistori, giraria al voltant del 23%.

La manca d’oferta d’habitatges de lloguer a preus assequibles contribueix a la marxa del col·lectiu de gent jove de Navàs cap a d’altres municipis. Per tal de revertir aquesta situació i impulsar mesures que protegeixin els drets de la ciutadania, l’Ajuntament de Navàs ha engegat l’Oficina Local d’Habitatge, que ha de permetre gestionar totes les qüestions relacionades amb aquest aspecte.

En aquest sentit, el consistori va signar a final d’any un conveni amb l’Ajuntament d’Artés per tal d’establir les bases de col·laboració per compartir recursos per gestionar els serveis i les prestacions de l’oficina dels dos municipis. D’aquesta manera, disposen del personal tècnic idoni per oferir assessorament en temes com el manteniment o la rehabilitació dels immobles, inspeccions tècniques d’edificis, certificats energètics i cèdules d’habitabilitat. També faciliten els tràmits per demanar ajuts econòmics que atorguen les administracions públiques.

Paral·lelament a l’obertura de l’oficina, s’ha posat en marxa la borsa de mediació per al lloguer social. Segons la regidora de Serveis Econòmics, Participació i Habitatge de Navàs, Marina Potrony, és «una mesura per poder mobilitzar tot el parc d’habitatge desocupat amb la idea que les persones propietàries que tenen pisos puguin cedir-los a la borsa» perquè els gestioni a través de lloguers assequibles, de masoveria urbana, compartició de pis o d’altres alternatives a la compra o lloguer tradicionals. Potrony explica que, segons les dades de les quals disposen de l’Idescat corresponents al 2011, Navàs tindria el 23% del parc d’habitatge desocupat. Davant d’aquesta realitat i la dificultat d’accedir a un mercat de lloguer accessible, el consistori ha apostat per crear eines com l’oficina i la borsa de lloguer social, que s’acaben de posar en marxa. D’aquesta manera, es vol augmentar l’oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc pisos desocupats del municipi.

La borsa facilitarà als llogaters l’accés a un habitatge de lloguer digne, però alhora donarà facilitats als propietaris de pisos desocupats per tal que els posin al mercat, assegurant la possibilitat d’obtenir un rendiment del patrimoni inactiu, amb totes les garanties que l’administració pot oferir.

Masoveria urbana al Mujal

En la mateixa línia de facilitar l’accés a l’habitatge, l’Ajuntament de Navàs ha impulsat un projecte de masoveria urbana a la Casa del Mestre del nucli del Mujal, un edifici de propietat municipal que s’ha rehabilitat. D’aquesta manera, el consistori cedeix l’immoble a un lloguer assequible durant 7 anys a canvi de fer-hi treballs de reparació i manteniment. Es tracta d’un projecte pilot al municipi que podria servir de precedent per a altres propostes similars per facilitar l’accés a l’habitatge al col·lectiu de joves de Navàs.