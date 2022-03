Una trentena d’agents turístics visiten aquest dimarts i dimecres la Ruta del vi de la DO Pla de Bages, en una acció que dona continuïtat a la presentació de la ruta que es va fer a l’Espai Amatller de Barcelona el mes de gener. Es tracta de guies turístics, agències de viatges i organitzadors d’esdeveniments, majoritàriament de l’àrea metropolitana de Barcelona, que busquen noves propostes d’enoturisme proper a Barcelona i Montserrat per oferir als seus clients o nous espais singulars i poc coneguts, envoltats de vinya i natura, per portar-hi a terme esdeveniments corporatius de petit i mitjà format.

La proposta té l’objectiu de que tots aquests agents puguin conèixer de primera mà els espais, les activitats que s’hi porten a terme i els professionals que hi ha al darrere. En total s’han ofert quatre itineraris diferents i cada agent ha pogut apuntar-se al que s’ajustava millor als seus interessos. Els itineraris han permès visitar 12 dels agents membres de la Ruta del vi, entre els quals hi ha cellers, restaurants, allotjaments i empreses d’activitats turístiques. La Ruta del vi de la DO Pla de Bages és un projecte compartit i finançat per Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea. Es pot consultar tota l'oferta a www.rutadelvidobages.cat.