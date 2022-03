Navarcles recuperarà la Monacalia, Fira de l’Abat, després del parèntesis forçós de dos anys a què ha obligat la pandèmia. Serà el cap de setmana del 2 i 3 d’abril i ho farà preservant els seus elements centrals, però també, segons ha avançat l’organització, amb petites novetats tant en relació amb les activitats programades com pel que fa a espais del poble que feia anys que no s’utilitzaven. Un exemple clar serà la plaça General Prim que en aquesta edició de la represa (la divuitena) estarà dedicada al vi, amb venda, tastos, degustacions i gastronomia variada.

La plaça de la Vila es mantindrà com a eix central, ja que és el punt on es concentraran les tradicionals actuacions de les entitats navarclines: el Grup de teatre, l’Esbart dansaire, el Ballet Jove i la Colla Gegantera. I amb la novetat, enguany, d’un espectacle de circ a càrrec de la companyia Imprevistos, que es podrà veure en la jornada de dissabte, a les 9 del vespre

La Companyia Cinot, El Personal, Les Zíngares i els personatges itinerants ompliran places i carrers amb recreacions amb teatre i dansa. Tot el nucli antic estarà ple de parades, tant de comerç local i com de paradistes vinguts d’arreu del territori per oferir els seus productes, gastronòmics com d’artesania. Parades que es complementaran amb la mostra d’oficis com el bufador de vidre, el ceramista de torn, el cisteller o l’elaboració d’espardenyes.

El parc Marcel·lí Monrós es convertirà en la plaça de la Cervesa i acollirà la Taverna amb vermuts amb música en directe -amb els grups LaTrup Duet i La Prima Vera en format duet-, gastronomia variada i estands dedicats exclusivament a la cervesa.

Les bugaderes, que aquest any canvien d’ubicació, es col·locaran a la plaça Sant Valentí, i proposaran ambientar el visitant en les feines que feien les dones al mas, tot convertint l’espai en l’era d’una masia. La plaça Aguilar serà l’espai dedicat als menuts i també hi haurà el trenet al parc Marcel·lí Monrós, mentre que a la plaça de l’Església s’hi podran escoltar les cantades de l’Escola de Música i, dissabte, s’hi podrà veure l’espectacle Marro de Bruixes.

A la plaça Clavé tindrà lloc la jornada de diumenge l’inici de la batucada, alhora que serà escenari de moments especials de dansa i teatre. Un altre espai de la Monacalia serà el carrer Solsona, que acollirà el mercat de venta i intercanvi de plaques de cava.