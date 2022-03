Tots els partits amb representació a l’Ajuntament del Pont de Vilomara (PSC, ERC, Cs i GIPVR) s’han sumat a una moció per exigir a la Generalitat que cobreixi amb urgència la plaça de metge de capçalera que va quedar vacant amb la jubilació de José Luís Irujo el 19 de febrer passat. També demanen solucions per a l’àrea de pediatria, que es troba sense servei des que a final d’any la pediatra va agafar la baixa per maternitat.

La jubilació d’Irujo ha deixat el consultori amb un sol metge de capçalera per a una ràtio de 3.400 habitants majors de 15 anys quan, segons es fa constar en la moció, «un dels acords als què l’ICS es va comprometre el 2018 i que va servir per desconvocar la vaga de metges d’atenció primària que duien a terme en aquelles dates era establir una ràtio de 1.300 pacients per facultatiu».

Tot plegat ha portat a una situació que l’alcalde, Enric Campàs, considera «del tot insostenible», i fins i tot pensa que «gairebé estaríem en condicions de demanar un tercer facultatiu». Diu que, «com a mínim si que és de sentit comú poder suplir la vacant actual». En aquest sentit, i com ja va explicar aquest diari en l’edició del 15 de febrer passat en què ja es veia a venir la problemàtica, el departament assegura que té la intenció de cobrir aquesta plaça. Així mateix ho admet el propi alcalde que, després d’una reunió mantinguda el 15 de març amb representants del CatSalut de la Catalunya Central, «ens van manifestar la voluntat de portar un metge entre maig i juny». Campàs admet que «és una bona senyal», sobretot tenint en compte que, segons l’Ajuntament, inicialment el departament els havia informat que no tenia intenció de cobrir la plaça deixada per Irujo sinó d’apostar per un canvi de model assistencial que passava per incorporar dues places d’infermeria, una de tècnic en cures auxiliars, i una d’administració, però sense cap altre metge. Tanmateix aquest relleu amb un nou facultatiu que ara sí que preveu el departament, «ens caldria de forma urgent», sosté Campàs.

Setmanes sense pediatre

La moció també reclama «retornar el servei de pediatria al consultori del Pont, garantint una atenció digna als infants sense necessitat d’haver-se de desplaçar a altres poblacions». I és que la baixa per maternitat de la pediatra que hi havia obliga les famílies del Pont anar a Sant Vicenç on, segons es fa constar en la moció, hi ha una sola professional per atendre tota una àrea bàsica que comprèn Sant Vicenç de Castellet, el Pont de Vilomara, Castellgalí i Marganell.

Finalment, la moció també es fa ressò de la manca generalitzada de facultatius, i per això exigeix al Ministeri de Sanitat «un increment de les places ofertades a les convocatòries del MIR i aplicar mesures correctores que s’ajustin a les necessitats d’especialistes al sistema sanitari».