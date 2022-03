Sis persones que estan fent voluntariat europeu al Bages han participat aquest divendres en una sortida pel territori organitzada conjuntament per les àrees de Turisme i Joventut del Consell Comarcal del Bages. L’objectiu ha estat mostrar-los alguns dels atractius turístics de la comarca per tal que coneguin el territori que els acull i que, un cop tornin als seus països, puguin ser-ne prescriptors. Del grup de joves, 3 d’ells estan fent el voluntariat a Ampans mentre que els altres 3 el fan al Consell Comarcal donant suport als municipis de la comarca.

Durant la sortida els voluntaris han conegut Cardona, on han visitat el castell i la muntanya de sal, i Castelladral, on han pogut gaudir d’un dinar amb productes de proximitat i han realitzat un circuit d’orientació en un entorn amb unes vistes espectaculars de tota la comarca i elements patrimonials tan valuosos com són l’església de Sant Cugat del Racó.

El Consell Comarcal és l’ens acollidor dels voluntaris europeus que fan estada al Bages, a través de la seva àrea de Joventut. El programa de voluntariat està impulsat per la Unió Europea amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge i la mobilitat entre els joves europeus, fomentant valors com la cohesió, la solidaritat i la democràcia i impulsant el paper dels joves com a ciutadans.

Des de l’àrea de Turisme s’ha volgut aprofitar l’estada d’aquests voluntaris per donar a conèixer el territori i els seus recursos i atractius turístics, tenint en compte que la prescripció és encara a dia d’avui un dels elements clau per a la captació de nous visitants. L’objectiu últim de la sortida és aconseguir que els participants esdevinguin prescriptors de la comarca, tant ara que són aquí com un cop tornin als seus països d’origen.