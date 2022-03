El Parc Cultural de la Muntanya de Sal va aconseguir recuperar l’any passat gairebé el 50% dels visitants que va perdre el 2020, el primer i més directament tocat pel coronavirus i les severes restriccions que va comportar. Aquesta recuperació ha fet que, entre un any i l’altre, hi hagi hagut un creixement del 83%, tot i que el balanç final encara queda a una distància sensible de les xifres prepandèmiques. Tanmateix, a banda de l’augment global registrat el 2021 en relació amb l’any anterior, hi ha una altra dada que convida a l’optimisme. I és que els dos primers mesos complets d’aquest 2022 mostren uns registres molt similars als dels millors exercicis. Una clara tendència a la recuperació després de l’impacte de la covid, que es dona just quan la Muntanya de Sal compleix 25 anys com a centre d’atracció turística. En aquest quart de segle, i gràcies a les xifres assolides entre el 2021 i els dos mesos d’enguany, el parc ha superat ja els 1,6 milions de visitants acumulats.

Pel que fa a les dades concretes de l’any passat, hi van acabar passant un total de 50.932 persones, 23.000 més que en l’any anterior, quan el complex va haver d’estar completament tancat per les mesures de confinament des del 13 de març fins al 27 de juny. Cal tenir present, però, que el 2021 també va estar força afectat, sobretot en l’inici, per les restriccions implantades. Aquest resultat de l’any passat equival a 24.000 visitants menys que el 2019, l’últim abans de la covid. Anna Poza, gerent de la Fundació Cardona Històrica, destaca que el 2019 va ser un molt bon any turístic, una dinàmica que es va trencar el 2020 amb la pandèmia, «però estem contents d’aquest 2021 perquè sembla que la feina de comercialització del posicionament de Cardona s’havia fet bé. La gent té Cardona al cap i el fet que no es pugui sortir tant a l’estranger ha afavorit que moltes persones de l’àrea de Barcelona, i fins i tot de la comarca mateix, ens hagi vingut a visitar». Poza assenyala que un dels perfils que costa més de recuperar és el de la gent gran, «perquè encara no està tenint les dinàmiques d’abans de la pandèmia. Però esperem que en breu el puguem recuperar perquè a nivell de particular sí que estem contents de la resposta».