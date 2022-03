Castellnou de Bages impulsarà un projecte de comunitat energètica per fomentar l’ús de les energies renovables al municipi.

La iniciativa neix de la mà de l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages i l’Ajuntament de Castellnou, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. L’alcalde de Castellnou, Domènec Òrrit, destaca el canvi de paradigma que suposa aquest projecte per la seva contribució a la participació activa dels ciutadans i el treball pel bé comunitari. Per la seva banda, Marc Rotllan, enginyer de l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages, parla de l’impuls que es dona des de les administracions perquè la transició energètica arribi al màxim nombre de ciutadans possible. Finalment, Montse Mussons,, enginyera de KM0 Energy, empresa elaboradora del projecte, ressalta els avantatges d’aquesta comunitat energètica com a eina d’impuls del desplegament d’instal·lacions de generació renovable compartides.