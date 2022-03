L’estrena del nou model de recollida de la brossa amb els anomenats contenidors intel·ligents que s’ha posat en marxa aquesta setmana a Sallent, està tenint, en general, una bona acollida entre els veïns. Com a mínim són les impressions que ha pogut copsar aquest diari en l’arrencada d’un sistema que entre les persones consultades es valora unànimement com a molt necessari per incentivar el reciclatge al municipi, i fàcil de fer servir.

Els contenidors antics s’han anat substituint aquests darrers dies pels nou, que funcionen amb un sistema de control d’accés i identificació dels usuaris mitjançant una targeta de què disposa cada família per obrir-los. De fet, això només afecta el recipient d’orgànica, el de color marró, que es pot utilitzar cada dia, i el contenidor de resta (de color gris i on es posa el rebuig que no es pot reciclar), que només es pot utilitzar els dilluns o bé els dijous, segons hagi escollit cadascú. Els bolquers també es poden llençar cada dia. En canvi, els contenidors d’envasos, vidre i paper, són de lliure accés, com abans.

«És un encert», explicava ahir al migdia Montse Oliva mentre llençava restes al contenidor d’orgànica de la plaça Josep Anselm Clavé. «Crec que amb això, el poble estarà més net, i t’ho posen fàcil perquè l’orgànica la pots llençar cada dia, i amb un dia per a la fracció resta crec que ja funcionarà», apuntava. És dependenta en un comerç del poble, i entre els clients ha pogut copsar opinions de tot. «Hi ha gent enfadada perquè tot el que és nou i desconegut genera problemes. A més, encara hi ha poca consciència de reciclar, i tot el que suposa una obligació costa molt, però poca poc ens hi anirem acostumant». Ho deia convençuda que aquest sistema «és més fàcil que altres com el porta a porta, que t’obliga a estar molt pendent de quan passen a recollir.

Aquest sistema «és més net que el porta a porta», coincidia Carme Buitrago, mentre també llençava la brossa en aquests mateixos contenidors, si bé en el seu cas hauria preferit que el rebuig «el poguéssim llençar sempre», i no només un dia a la setmana. «No és que s’acumuli, però per a segons quin producte, un sol dia a la setmana ho trobo just», apuntava. Tanmateix, «fa 17 anys que sóc casada i a casa sempre reciclem, de manera que ens adaptarem bé».

Poc després s’hi acostava una altra veïna, Josefina Montoya, sense saber en bé com ho havia de fer perquè era el primer cop que utilitzava la targeta. Però entre les instruccions que hi ha escrites en un adhesiu al mateix contenidor i l’ajut d’una veïna que li explicava com ho havia de fer, se’n va sortir de seguida. «Realment és un sistema molt fàcil», deia, «i anirà molt bé perquè estem tips de veure els contenidors amb tota la brossa a fora, i això és indigne». No té clar que amb el nou sistema es noti un canvi immediat en aquest sentit, però a mig termini si perquè «crec que la gent prendrà més consciència», entre altres coses perquè les targetes són identificatives. Pel que fa al contenidor de resta, «les necessitats ja diran si s’ha poder obrir més sovint o no».

Lluny d’allà, a l’avinguda Pau Casals, Maria Teresa Soler també feia ús de la targeta per obrir el contenidor de rebuig. «No és gens complicat, i això pot ajudar al reciclatge». A més, «els bolquers es poden llençar cada dia, i amb un dia per a la resta en tinc prou. L’important és que l’orgànica també es pugui llençar cada dia».