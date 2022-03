Els impulsors de la nova consulta popular sobre la continuïtat o no de les vaquetes a Santpedor demanen a l’Ajuntament que la convoqui abans de la festa major del juny per mirar de poder recuperar l’activitat aquest mateix any en el cas que guanyi el sí. «Si es vol, es pot», sempre que s’agiliti el màxim els tràmits per fer-ho possible, segons ha apuntat un dels promotors de la iniciativa, Siscu Puiggròs. Un escenari, tanmateix, complicat perquè el marge de temps és molt curt si es té en compte que s’han de seguir uns terminis formals, organitzar tota la logística de la consulta i poder aplicar el resultat, en cas que sigui positiu, després d’un període de possibles al·legacions.

Santpedor ja va fer una consulta sobre les vaquetes el 2019, que va donar com a resultat la seva eliminació per un estret marge de tan sols 46 vots. Tanmateix, i com ja va explicar aquest diari l’11 de març, passats dos anys la llei permet repetir la consulta si així ho demana com a mínim el 10% del cens amb la seva signatura, i aquí és on s’han agafat els promotors per impulsar-la. Ara doncs, no és una iniciativa de l’Ajuntament (tot i que s’haurà d’encarregar d’organitzar-la), sinó d’un moviment veïnal encapçalat per una vintena de persones que en bona part ja constituïen la comissió organitzadora de les vaquetes quan es feien. «Ha estat l’acte més multitudinari de la festa major els darrers 40 anys», i tenint en compte el resultat tan ajustat que hi va haver i que la llei ho permet, «ara volem donar una segona oportunitat a les vaquetes», apunta Puiggròs.

Els promotors van fer una campanya de recollida de signatures a favor de repetir la consulta i en van aconseguir presentar 1.110, gairebé el doble que el 10 % sobre el cens de més de 16 anys «que ens demanaven, unes 630», i que ja es van entregar a l’Ajuntament. Ara les haurà de validar una per una, i a partir d’aquí es posarà el comptador a zero per a la realització de la consulta. L’Ajuntament tindrà un màxim de 90 dies per formalitzar un decret de convocatòria de la consulta, que s’haurà de celebrar entre els 30 i els 60 dies posteriors.

D’altra banda, també hi ha un termini màxim, que se situaria al proper mes de novembre, tenint en compte que no es pot realitzar una consulta d’aquest tipus dins el mig any previ a la celebració d’unes eleccions municipals, i les properes tindran lloc el maig del 2023.

Això vol dir que si el resultat de la consulta és favorable a la continuïtat, les vaquetes com a mínim estarien assegurades per a l’any que ve.

Sigui quan sigui, els promotors de la consulta, partidaris de les vaquetes, veuen «moltes possibilitats» de poder revertir els resultats de fa dos anys. Aleshores, el «no» es va imposar per 1.150 vots respecte als 1.104 a favor del «sí», amb una participació que va ser del 37,47%.

Va ser alta tenint en compte que es tractava d’una consulta popular en l’àmbit local, però els partidaris del «sí» precisament apunten que «molta gent partidària de mantenir les vaquetes van pensar que ja ho tenien guanyat, es van confiar, i no van anar a votar», diu Puiggròs, que ara pensa que hi pot haver una participació encara més massiva que afavoreixi el posicionament a favor del manteniment de l’activitat.

Sense aldarulls

Aquells resultats van donar lloc a discrepàncies, i fins i tot es van haver de lamentar actituds increpants i falta de respecte cap a membres de l’equip de govern i altres regidors que havien fet campanya pel no. Una situació que Puiggròs lamenta «i no justifico en cap cas», per bé que també és crític amb alguns aspectes de la campanya que es va fer al seu dia en contra de la festa, amb què assegura que es va mentir amb acusacions «que tractaven de masclistes» els defensors de les vaquetes.

Els promotors de la consulta tenen clar que «acatarem el resultat» que surti de les votacions, i es vol evitar qualsevol tipus d’incidència en aquest sentit, fins al punt que «estem pensant maneres perquè això no passi», diu Puiggròs, com ara la possibilitat d’organitzar un recompte de la votació sense que hi hagi públic presencial.

Tanmateix, com a mínim per la part dels impulsors de la consulta, sí que es farà campanya a favor del «sí», tot i que expliquen que «estem acabant de decidir com l’enfocarem».