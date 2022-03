1

El govern municipal de l’Ajuntament de Súria, format per PSC i GIIS, veu a venir una paral·lització del projecte de la nova biblioteca perquè l'oposició, que és majoria al ple ha presentat uma moció perquè sigui debatuda i votada al ple que aniria en aquest dentit.

Explica el govern que en la darrera reunió de la Comissió Informativa de Règim Intern, Economia i Turisme, celebrada dijous 24 de març, els grups d’oposició (ERC, aiS i JxS) i el regidor no adscrit Pere Requena van aprovar una moció per al seu debat i votació en la propera sessió ordinària del Ple Municipal, en la que es demana la paralització de les obres de construcció del futur Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR), previst a l’espai de Cal Pau, i del projecte de nova Biblioteca Pública a l’espai del Califòrnia. l'oposició defensa q la biblioteca es faci a cal Pau.

Des del govern municipal consideren que "l’aprovació d’aquesta moció en Ple Municipal pretén una aturada indefinida dels dos projectes, just en el moment en què les gestions realitzades pel govern municipal al llarg de l’actual mandat fan que es pugui avançar de forma decisiva per tal de fer-los realitat".

I afegeixen que "actualment, tots dos projectes ja es troben en fase avançada de redacció". I posen sobre la taula el temor a perdre ajuts perquè "a més de la inversió ja realitzada per al seu desenvolupament i que ens alguns casos va rebre el suport d’alguns grups de l’oposició, el govern municipal té compromeses subvencions per valor de més de 235.000 euros per al futur SAIAR, que es preveu començar a construir aquest mateix 2022".

L’aprovació d’aquesta moció "també evitaria -sempre segons la versió de socialistes i GIS - que el municipi de Súria es pugui beneficiar de la convocatòria dels fons europeus Next Generation per a la construcció de residències, centres de dia i SAIAR, a més d’altres possibles subvencions de la Diputació de Barcelona, que es perdrien en cas d’una paralització de les obres".

L'equip de govern assegura que "ambdós projectes compleixen amb la normativa urbanística, a diferència de l’anterior apvantprojecte de Biblioteca Pública, redactat per l’anterior equip de govern". Aquest seria el que defensarien els grups de l'oposició. I encara afegeixen que tenen "el vistiplau dels diferents departaments de la Diputació de Barcelona, que en consideren idònia la seva construcció".

El govern municipal "lamenta que Súria i els seus habitants es vegin perjudicats per uns interessos partidistes que, amb la vista posada en les properes eleccions, poden fer avortar dos projectes molt necessaris per a la nostra vila", diu en un comunicat. I "al mateix temps, manifesta el seu malestar pel fet que s’hagi esperat fins al moment present del mandat per intentar aprovar una moció d’aquest tipus, quan els procediments administratius ja es troben en una fase tan avançada després de gairebé tres anys d’esforços".