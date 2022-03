Sallent completarà aquest cap de setmana les celebracions al voltant del món geganter que ja van començar el cap de setmana passat. Avui, a les 12, es farà un concert de gralles als Balcons Cal Traval, i a la tarda, la primera trobada de gegantons i elements infantils de Sallent, que continuarà amb una cercavila. Demà al matí tindrà lloc la 30a Trobada de Gegants i Nans de Sallent, amb una mostra de balls i una cercavila a la qual participaran 13 colles, a banda de les locals. El cap de setmana passat ja es va recuperar la festa gegantera Alça’t, impulsada el 2019 per la colla de Gegants i Nans de la vila per posar en valor aquesta tradició, i que la pandèmia ha paralitzat dos anys. El retorn va coincidir amb el 40è aniversari dels gegants fillols, la Mariona i el Gaspar, i també del Grup de Gralles. El 20 de març de fa 40 anys Sallent estrenava els gegants Mariona i Gaspar, fets a imatge i semblança de les primeres figures creades quatre anys abans per gent del poble.