Per què el territori ha rebut el reconeixement de Geoparc Mundial de la Unesco? Quins criters ha de complir un geoparc per ser-ho? Aquestes són algunes de les preguntes que llança la Maleta del Geoparc als alumnes de secundària. La maleta és un nou material didàctic que està a disposició de tots els centres educatius al Camp d’Aprenentatge del Bages i que s’ha presentat a docents i tècnics, en el marc de les jornades de medi ambient i sostenibilitat. La rebuda ha estat molt positiva, amb un centre que iniciarà les activitats de manera imminent i un altre que està en llista d’espera. L’edició del material, coordinada des del Geoparc de la Catalunya Central, ha estat possible gràcies a la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

La Maleta del Geoparc conté un seguit de recursos elaborats per difondre el Geoparc Mundial de la Unesco de la Catalunya Central i potenciar l’estima pel territori a través del treball dels exemples patrimonials singulars que posen en context una història global. La maleta proposa a l’alumnat investigar per què el territori ha rebut el reconeixement de Geoparc Mundial de la Unesco. Ho fa a través de 6 activitats guiades pel docent i 6 recerques protagonitzades per l’alumnat. Entre els recursos didàctics que inclou la maleta hi ha fotografies de fòssils, roques i minerals, jocs de cartes, mostres de roques, mapes, etc. Tots aquests elements tenen com a referència el territori del Geoparc de la Catalunya Central, amb presència dels indrets visitables del Geoparc i les localitats dels diferents elements del patrimoni geològic i miner. La proposta serveix per introduir a l’aula l’estudi de les ciències de la Terra, tractant conceptes com la tectònica de plaques, els agents geològics o les relacions i interaccions entre els subsistemes de la Terra. També planteja el treball sobre el canvi climàtic i quines afectacions ha tingut en el passat geològic del Geoparc i quines pot tenir en el futur, i promou el pensament crític al voltant dels recursos naturals i de la sostenibilitat. Les primeres aplicacions de la Maleta del Geoparc serviran per validar les propostes i introduir millores en els materials dissenyats.