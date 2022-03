En diversos espais culturals i històrics d’arreu del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central, al Bages, s’han fet intervencions de millora cofinançades al 50% pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER), que té com a objectiu promoure la competitivitat i convergència de tots els territoris esdevenint un instrument bàsic per fer front als reptes de desenvolupament de Catalunya i l’Estat espanyol. La Diputació de Barcelona en cofinança el 25%, i els ajuntaments implicats la part restant.

Al Bages, les obres de reestructuració, renovació i millora de diversos elements del patrimoni cultural, històric i identitari del Geoparc les ha liderat i coordinat el Consell Comarcal del Bages. Amb aquestes millores, a més de fer possible l’adaptació als nous temps s’obre la possibilitat d’accés a una major quantitat de públic i de poder gaudir d’unes atraccions turístiques que simbolitzen el patrimoni històric de la nostra terra.

S’han fet 9 actuacions:

1. Supressió de barreres arquitectòniques i edifici annex del Museu d’Història d’Artés

El Museu d’Història d’Artés és un patrimoni emblemàtic per al municipi i per a la cultura popular, amb màquines de les fàbriques antigues del poble, eines de treball i restes de la geologia de l’entorn. Degut a la seva falta d’accessibilitat, el desembre passat van començar les obres de millora per projectar un ascensor al museu i a l’edifici annex (destinat per ampliar les dependències del museu). L’ascensor, amb tancaments transparents a cadascun dels replans per poder gaudir del paisatge, s’ubicarà en una de les cantonades comunes als dos edificis i donarà accés als dos departaments.

2. Condicionament de l’accés i promoció turística del Pont Vell d’Avinyó

El Pont Vell d’Avinyó té un alt valor patrimonial i s’hi han fet millores per donar-li més valor. Es va apostar per la senyalització informativa de l’entorn, que fa constar el pont com a infraestructura històrica dins la xarxa de camins que travessa la comarca i com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). També es va condicionar el camí d’accés des del nucli urbà i la carretera de Prats condueix fins el Pont Vell.

3. Rehabilitació tines dels Manxons de Callús

Una acció que ha permès recuperar el patrimoni arquitectònic, monumental i natural vinculat a Callús és la rehabilitació de les Tines dels Manxons. Inaugurada oficialment el 14 de desembre de 2019, l’objecte de l’actuació va consistir en conservar aquesta edificació -que alberga 8 tines datades del S.XIII i el S.XIX empleades en l’elaboració del vi i estalvi en la logística del seu transport- i convertir-lo en un equipament turístic: el Centre d’Interpretació de la Ruta de la Sal. En l’actualitat, s’hi ofereixen diverses ofertes turístiques que integren la xarxa de senders, entre ells el GR3-Ruta de la Sal, la potenciació del parc fluvial el Cardener i la realització de visites guiades dirigides a grups i escolars. Per fer-les cap contactar amb l’Ajuntament de Callús.

4. Millora dels espais de divulgació del Parc Cultural de la Sal de Cardona

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal, la principal infraestructura turística de Cardona, compta amb nous espais divulgatius que enriqueixen la visita. Les obres, que han suposat l’habilitació de nous espais en el com a equipaments turístics i culturals, pretenen plasmar la mil·lenària interrelació entre les persones i la sal, i de projectar la Muntanya de Sal, un fenomen geològic únic al mon. En concret, s’han adequat dos espais centrals del Parc Cultural de la Muntanya de Sal: l’edifici del Pou Alberto i la Central Elèctrica, per afavorir la divulgació de coneixements entorn del recurs de la sal i el fenomen geològic de la Muntanya de Sal.

5. Centre d’Interpretació Enoturístic l’Escorxador. Espai d’experiències de Navàs

El Centre d’Interpretació Enoturístic L’Escorxador, de Navàs, va obrir el 2021 per fomentar l’enoturisme i els productes agroalimentaris propis del municipi i de l’entorn més pròxim. S’ofereixen activitats centrades en la promoció de la vinya i l’olivera i els seus fruits com a productes estrella locals. La rehabilitació del centre ha buscat el caràcter genuí de la terra de Navàs. Per això els productes locals són els grans protagonistes dels actes complementaris que es fan en aquest equipament, implicant-hi els diversos sectors partícips en el procés turístic com l’agroalimentari.

6. Centre d’Interpretació Lunar de Navàs

En una antiga rectoria restaurada de Castelladral, el Centre d’Interpretació Lunar és un projecte expositiu i audiovisual divulga diferents àmbits de la lluna i, especialment, els relacionats amb la pagesia. La museïtzació del Centre d’Interpretació Lunar a la pallissa pretén vincular l’espai expositiu amb un espai d’aprenentatge i experimentació agrícola, amb la creació d’un banc de llavors de varietats. Allà, els pagesos i cultivadors en actiu del Bages posen el seu llegat i coneixements a disposició del projecte i transmeten usos i secrets. L’edifici integrarà l’alberg com a gestor de les visites i posarà a l’abast dels visitants el fet de poder entendre com la terra s’ha integrat durant mil·lennis en aquestes formes de vida a las que fan referència.

7. Projecte de reforma de la casa museu Torres Amat de Sallent

El projecte de reforma de la Casa Museu Torres Amat de Sallent (declarada Bé Patrimonial del S.XIX - XX) condicionarà una part de l’equipament com a Centre d’Interpretació per posar-lo en valor com a pol d’atracció turístic i cultural. Encara no és obert al públic i és previst que la museïtzació finalitzi aviat.

La seva contextualització és rellevant dins la història de Sallent, des de la construcció a successives ampliacions de la Casa, el període d’industrialització a Catalunya, la història de la família, i especialment la vida i obra de Fèlix Torres Amat, bisbe d’Astorga.

Aquest projecte contribuirà a l’objectiu de rehabilitar les àrees urbanes al voltant del riu Llobregat i fomentar noves activitats que contribueixin a la substitució de l’activitat industrial que va entrar en fallida, com ara propostes turístiques, comercials i empreses del sector mediambiental.

8. Pla Director Rehabilitació del Conjunt Monumental de Castellet

El Conjunt Monumental de Castellet (ermita, casa de l’ermità, torre quadrada i restes de l’antic Castell) coronen el cim d’un turó sobre el poble Sant Vicenç de Castellet, i és un patrimoni singular del Geoparc de la Catalunya Central. Aquest conjunt devia estar vorejat per uns murs de tancament, avui pràcticament desapareguts i parcialment enderrocats. Per això, i segons un Pla Director del turó del Castell de Castellet, es va establir un àmbit d’actuació, ara ja finalitzat, que consistia en la rehabilitació de la casa de l’ermità i la torre del castell. El projecte va permetre mantenir un bon estat de conservació de la torre del castell i la casa de l’ermità, garantir la seguretat dels edificis i recuperar el seu aspecte i valors originals. Així, es vetlla perquè el patrimoni cultural recuperi el seu aspecte i valors originals alhora que sigui accessible i el visitant pugui aprofundir en el coneixement del conjunt de Castellet. El serveis que ofereix el conjunt de Castellet són servei turístic i de lleure; servei cultural; ubicar a la casa de l’ermità un centre d’interpretació de Castellet amb recuperació dels elements trobats en el conjunt monumental, plafons explicatius, exposicions i altres; i visita de les restes arqueològiques de l’antic castell.

9. Habilitació de la Capella de Cal Clarassó com a Oficina de Turisme de Santpedor

Les millores dels espais de divulgació del Geoparc inclouen Cal Clarassó, una antiga fàbrica tèxtil de Santpedor del segle XIX que es pretén restaurar per a la seva rehabilitació patrimonial. Aquestes remodelacions, ja a la recta final, han consistit en la rehabilitació i consolidació de l’edifici de l’antiga capella de la fàbrica per ubicar-hi l’Oficina de Turisme, mantenint elements històrics com el pou i la xemeneia rodona de vapor que formaven part del sistema motriu dels telers.