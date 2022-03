L’ampliació de la residència municipal de gent gran i diferents projectes d’urbanització al nucli urbà i també al del Mujal, que sumen en conjunt més d’un milió d’euros, són les dues inversions de més envergadura d’una vintena que es preveuen en el pressupost que l’Ajuntament de Navàs acaba d’aprovar per a aquest 2022. Un pressupost que va prosperar en el ple municipal amb els vots favorables dels dos socis de govern (CUP i ERC) i l’abstenció del PSC i Junts, i que ascendeix a prop de 10 milions d’euros (9.888.625), el que suposa un augment de prop del 3% en relació amb el del 2021.

En el cas de la residència, l’aprovació del pressupost permetrà avançar en un projecte del qual, tal com va avançar Regió7, el consistori ja té les obres en procés d’adjudicació i que preveu ampliar la planta baixa, on, entre altres elements, es construiran dos nous lavabos adaptats i un nou ascensor, que connectarà fins a la segona planta. També es farà arribar el nou ascensor fins a una planta sota coberta i es construiran unes escales d’emergència noves. En aquest cas, la intervenció està pensada perquè, en un futur, es pugui guanyar algun espai més per a residents a la zona sota coberta. I, finalment, es planteja una reforma de despatxos i vestidors per al personal situats en espais ja existents. Per a aquest projecte, el pressupost aprovat preveu una inversió de gairebé 350.000 euros.

La de més quantia, però, és la que es preveu per a diferents urbanitzacions que es faran en el nucli de Navàs i del Mujal, per un import de 715.969 euros, dels quals la Diputació de Barcelona en subvenciona 316.920. Segons han concretat fonts municipals, a Navàs es millorarà l’accessibilitat i se suprimiran barreres arquitectòniques en bona part de la trama urbana, es pavimentarà el carrer i passatge de Pau Duarri i s’urbanitzarà el passeig del Pla de l’Alzineta amb la carretera de Castellet, amb l’objectiu de millorar l’accés sud de Navàs. Al Mujal és previst pavimentar el carrer de Baix, el del Mig i el passatge entre els dos, a més de la construcció del clavegueram del primer.

També s’incorpora en el pressupost el concurs d’urbanització de la zona del Pavelló Blau, la construcció d’una tercera pista de pàdel, la rehabilitació de la façana de l’antic ajuntament de Castelladral i el pont de les galeries de Palà de Torroella, millores en el Casal de la Gent Gran, la creació d’una àrea d’emergència i de compostadors comunitaris a Palà, una reforma mobiliària de la biblioteca, la creació d’una pista de bàsquet exterior i la creació d’una nova bèstia local. Fonts municipals han destacat que algunes de les propostes van sorgir dels resultats dels pressupostos participatius.

Segons les mateixes fonts, pel que fa a ingressos, es preveu una lleugera disminució en els impostos directes (com ara l’IBI, el d’activitats econòmiques, el de vehicles i el de transmissions) del -3,67%, així com dels impostos indirectes (ICIO) del -33,73%. Per contra, es preveu un augment de les taxes i altres ingressos (del 7,65%) i de les transferències corrents, del 10,59%, que és el que es rep de diferents administracions. L’equip de govern remarca que la situació financera de l’Ajuntament «està sanejada, fruit dels esforços per assolir-ho dels darrers anys, ja que des del 2016 que no se sol·liciten nous préstecs bancaris i, per tant, la corporació té capacitat d’endeutament».