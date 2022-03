Sallent ha identificat un total de 252 béns patrimonials als quals es vol incidir per garantir-ne la màxima conservació, a través d’un pla especial de protecció. L’estudi ha estat elaborat per la Diputació de Barcelona, que ja l’ha lliurat a l’Ajuntament perquè adopti les mesures adients per conservar, recuperar i millorar aquest patrimoni.

Es tracta d’un catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals que s’ha desenvolupat durant catorze mesos amb un cost de 41.805 euros, i que classifica aquests elements pel seu interès arquitectònic, sociocultural i etnològic, arqueològic i paleontològic, natural, ambiental i paisatgístic. Bona part d’aquests elements s’ubiquen al nucli històric, on destaquen la Casa Torres Amat, la Rectoria Vella i el Pont Vell; i també a Cabrianes, amb la fàbrica de Cal Berenguer i l’església de Sant Ramon. D’arquitectura religiosa també sobresurten l’església parroquial de Santa Maria i les esglésies de Sant Pere de Serraïma, Santa Maria de Cornet i Sant Miquel de Serrassanç. Pel que fa al patrimoni industrial del municipi, s’hi afegeix la Fàbrica Vella i la Torres Amat, Cal Sala, Cal Carrera o la del pont de Cabrianes, així com diversos masos existents, entre els quals hi ha Fussimanya, Santmartí, Sant Pere, l’Espinalt, el Morral i Cornet. També s’han identificat elements d’arquitectura popular com tines, pallers, eres, pous, barraques, murs de pedra seca i forns. Pel que fa als elements arquitectònics i paleontològics, s’ha actualitzat l’inventari de patrimoni arquitectònic i paleontològic del municipi, entre els quals destaquen els castells de Sallent i Cornet i les muralles de Sallent. I quant a béns naturals, ambientals i paisatgístics s’hi han inclòs, entre altres, arbres singulars com l’alzina d’Argelaguers, l’alzina grossa del Mas de Cornet, el serrat de l’Abellar de Baix, el riu Llobregat, la sèquia de Manresa, i les fonts de guix de Cal Garrell. La memòria que ha elaborat la Diputació inclou un estudi de l’evolució urbana i històrica del municipi i la normativa existent, els plànols de situació dels elements juntament amb la carta arqueològica actualitzada, un estudi de paisatge i el document ambiental estratègic.