Després de la parada obligada durant dos anys a causa de la pandèmia, la colla de gegants i nans de Sallent ha tornat a recuperar la festa Alça’t. Però no de qualsevol manera. Per una banda, han recuperat les dones que van impulsar el grup de gralles fa 40 anys al poble, i per altra banda, han arribat a convidar fins a 13 colles aquest diumenge, algunes de les quals participaven per primera vegada en la trobada de Sallent.

Primer de tot, va ser el torn del concert de gralles el dissabte. Un total de 10 grallers van tocar dissabte al matí. Ho van fer a la plaça de la Pau, des dels balcons de la casa de Cal Traval. Fa 3 anys es va fer des del campanar, però «per temes logístics la ubicació ha hagut de canviar», segons van explicar fonts de l’entitat. Dissabte a la tarda la pluja no es va voler perdre la «trobadeta», la primera trobada de gegantons i elements infantils de Sallent. Es va haver d’anul·lar la cercavila pels carrers, però els infants de Sallent es van trobar a la sala de la Fàbrica Vella i van poder ser al costat de les petites grans figures. L’objectiu era que els més petits tinguessin el seu paper protagonista dins de la festa, un paper que se’l van emportar físicament amb un certificat que confirmava que hi havien participat amb el seu gegant o capgròs. El diumenge es va dedicar a les figures grans. Amb 13 colles participants, la 30a Trobada de Gegants i Nans de Sallent. De fet, alguns han visitat la població per primera vegada, com és el cas dels de Teià, Castellbisbal, Sant Feliu de Llobregat A.C.F i les Planes d’Hostoles. Han estat els convidats d’honor. Aquests convidats especials van tenir el privilegi de fer una mostra de ball dels seus gegants a la plaça de la Torre del Gas, abans de començar la cercavila. Durant la mostra, es va fer un ball amb quatre parelles de figures, que representaven els gegants de les quatre ciutats geganteres dels últims 35 anys. La cercavila i el final de festa de l’Alça’t de Sallent, recuperant l’esperit geganter, ha estat participat. La celebració s’ha estès durant dos caps de setmana. Diumenge de la setmana passada, els gegants i nans de Sallent van commemorar els 40 anys dels seus gegants fillols, que van estrenar vestits respectant la roba que portaven inicialment. Es va fer una cercavila amb l’acompanyament de la geganta Joana la Negra i la geganteta Enramada.