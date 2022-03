L’oficina de turisme de Santpedor ha organitzat per al dissabte 2 d’abril una visita a l’aiguamoll de la Bòbila per explicar els seus orígens i el procés de restauració. Es faran dos torns de 20 persones i per participar-hi cal inscriure-s’hi prèviament. La proposta s’engloba dins la iniciativa de les regidories de Turisme i Patrimoni de donar a conèixer els atractius del poble a través d’un servei regular de visites i rutes guiades.

El punt de trobada serà a l’aiguamoll a les 10 i a 2/4 de 12, respectivament, i la visita partirà d’una base històrica en què s’explicarà l’aprofitament d’argiles que es va dur a terme durant segles a Santpedor per fabricar maons, rajoles i teules, i com aquesta rajoleria tradicional va donar lloc en el segle XX a bòbiles de tipus industrial com la que hi havia a l’indret on actualment hi ha el paratge. A continuació, se centrarà en el procés de restauració de l’espai, que va començar fa uns 30 anys, després que la bòbila fos abandonada a la dècada dels 80. Les explicacions aniran a càrrec de Mireia Vila, historiadora i tècnica de turisme i patrimoni de l’Ajuntament de Santpedor, i Josep Illa, biòleg i membre del grup local Gestió i Estudi del Medi, responsable de la reconversió de l’antiga argilera en aiguamoll.