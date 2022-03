Santpedor ja té els resultats de la diagnosi que s'ha fet al municipi sobre les necessitats de salut de la ciutadania. El projecte, que es va iniciar l’any 2019, el lidera el CAP Santpedor amb el grup motor Santpedor fa salut, que aplega farmàcies, el SAC (Santpedor Art i Creació), la Penya blaugrana, Ràdio, Santpedor pels refugiats, Càritas, GEPS (esplai de Santpedor), el Casal de joves Lokal de la vila, l’associació de famílies de l’escola, agents clau de la comunitat, i l’Ajuntament.

Els resultats de la diagnosi sobre les necessitats de salut de la ciutadania de Santpedor situen l’habitatge, la mobilitat i la feina com les més prioritàries per augmentar el benestar en salut. La dificultat d’accés a l’habitatge i l’encariment dels preus, els problemes de comunicació amb altres municipis amb transport públic i la manca d’alternatives laborals per a joves entre altres necessitats laborals, han estat les problemàtiques que més preocupen a la ciutadania, a través de la votació directa de 754 persones. Les segueixen les barreres arquitectòniques, la millora de la seguretat, potenciar infraestructures i alcohol i drogues, entre d’altres.

El projecte fins ara ha tingut dues parts. En la primera es van descriure els indicacions demogràfics, sociodemogràfics i de salut comunitària, i els actius del municipi; i en la segona i més complexa, es va demanar a la ciutadania que identifiqués les seves necessitats de salut. La llista de necessitats de tots els àmbits que en va sorgir va ser votada per 754 persones, d’on va sorgir la priorització de necessitats.

Després d’aquesta presentació de resultats, el treball segueix amb cinc taules de treball, que tindran per objectiu aportar solucions per augmentar el benestar en la salut dels santpedorencs i santpedorenques sobre habitatge, mobilitat, laboral, socialització, incivisme i efectes colaterals d’alcohol i drogues. També es farà de manera participativa i les persones que hi vulguin prendre part es poden apuntar a santpedorcomunitaria@gmail.com o adreçant-se al grup Santpedor fa salut, al CAP, a la Penya Blaugrana, al SAC, a Càritas, a la Farmàcia Guitó i a l’ Ajuntament.

Els resultats d’aquesta diagnosi indiquen que "tant les necessitats detectades de salut com la priorització està realitzada per la pròpia població ja que en són els actors principals", apunta Berta Rodoreda, infermera del CAP Santpedor i impulsora del projecte. La salut comunitària és un dels eixos estratègics del departament de Salut de la Generalitat a través de diferents accions arreu del territori i com a estratègia de generació de salut i de lluita contra les desigualtats en l’àmbit sanitari.