El grup del PSC-Candidatura de Progrés ha formalitzat en la sessió plenària del Consell Comarcal del Bages celebrada aquest dilluns els canvis que ha portat a terme en l'estructura interna, que han fet que el regidor cardoní Ferran Verdejo assumeixi des d'ara la tasca de portaveu, mentre que la navarclina Sònia Hernández serà la representant del grup a la comissió especial de comptes i a la comissió d'administració.

En la primera intervenció del grup comarcal, el nou portaveu ha agraït la tasca duta a terme per la fins ara portaveu, Montserrat Badia, alcaldessa de Castellbell i el Vilar, i ha remarcat el "treball en equip" realitzat durant aquests gairebé tres anys de mandat. L'objectiu del grup d'aquí fins a finals del mandat és el de "continuar fiscalitzant l'acció del govern comarcal i continuar sent útils per les bagenques i els bagencs, des de l'oposició".

En aquest plenari el grup del PSC ha demanat pel compliment dels acords pactats pels actuals pressupostos comarcals, posant en relleu la necessitat de negociar amb la Generalitat de Catalunya a través del contracte programa, la inclusió de les figures tècniques d'integració social i psicologia a compartir a l'Àrea Bàsica.

També el grup ha fet referència a la necessitat d'iniciar la comissió conjunta de treball en l'àrea Social "per portar a terme l'execució de les millores socials que necessita la comarca del Bages". Segons el PSC, el govern comarcal s’ha compromès a posar en marxa la comissió amb les regidories de l’àmbit dels diferents ajuntaments de la comarca abans de l’estiu.