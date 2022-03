Sant Fruitós posarà en marxa a partir d’aquest divendres un servei d'àpats a domicili per a la gent i gran i persones dependents del municipi. La iniciativa té per objectiu garantir que totes les persones d’aquest col·lectiu puguin disposar diàriament d'un àpat cuinat i adequat a les seves necessitats de salut i que els serà portat a casa seva.

El servei va dirigit a persones grans o amb algun grau de dependència que, tot i viure a casa seva i tenir certa autonomia, tenen dificultats per cuinar, per realitzar la compra o per seguir una dieta sana i equilibrada. Els àpats tindran un cost diari de 4,4 euros i es repartiran dos dies a la setmana en les condicions necessàries perquè els aliments estiguin en perfectes condicions per ser consumits. Els menús s'han elaborat partint d'una dieta sana i equilibrada i amb les característiques necessàries per a les persones grans.

Fonts municipals destaquen que amb la posada en funcionament d'aquesta iniciativa «es vol potenciar l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de la gent gran i, alhora, de les seves famílies, que sovint tenen dificultats per conciliar la seva vida familiar amb la tasca de les cures».

El servei, a més, té un element afegit, i és que les persones que s'encarreguin del repartiment, també duran a terme tasques d'acompanyament preventiu a la gent gran, el que permetrà detectar dificultats de salut o higiene si s'escau, revisant la nevera dels usuaris per si tenen aliments en males condicions o alertant als serveis socials municipals en cas que sigui necessari.

El servei l'oferirà l'entitat sense ànim de lucre Fundació Torres Falguera, especialitzada en l'atenció social de les persones. Poden fer ús d'aquest nou servei les persones majors de 65 anys, aquelles que visquin soles, les persones dependents, siguin o no majors de 65 anys, i també aquelles persones amb dependència i que tinguin manca de suport familiar i social i no puguin seguir una alimentació correcta. Per tal de sol·licitar el servei cal dirigir-se a l'àrea d'atenció a les persones o trucar al 93 878 97 01