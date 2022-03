Avinyó celebra tradicionalment el seu Carnestoltes (un dels més consolidats i participats de la Catalunya Central) una setmana més tard de la data oficialment marcada en el calendari. Enguany, però, ho farà en unes dates encara més excepcionals, aquest cap de setmana, just un mes després del que hauria correspost. La incertesa que encara generava la pandèmia va fer que els organitzadors optessin per aquest endarreriment, buscant així més garanties de celebració i facilitant que les comparses tinguessin més temps de preparació. D’aquesta manera, avui mateix s’iniciarà un programa (amb un berenar de Dijous Llarder al Passeig) que no es deixa cap dels ingredients que l’han convertit en un Carnestoltes molt concorregut (amb participació de dins i de fora del poble) en les 40 edicions que l’han precedit, i que en sumaran una més després del parèntesi forçat de l’any passat per la pandèmia.

Demà arrencarà el carnaval pròpiament dit amb la versió infantil, amb una rua que s’iniciarà a les 3 de la tarda, protagonitzada pels alumnes de l’institut escola Barnola i de la llar d’infants Estel i ambientada per la Xaranga Màgic, i que arribarà fins a la plaça Major. Aquest acte tindrà, a més, un vessant solidari, ja que en acabar es farà una xocolatada i els diners que se’n recaptin es destinaran íntegrament a projectes d’investigació, diagnosi i tractament del càncer infantil. A la nit tindrà lloc l’arribada de la Reina Carnestoltes, el pregó i les actuacions de Miquel del Roig i PD Enceses. Dissabte serà la jornada central del Carnestoltes avinyonenc, amb la rua de disfresses que arrencarà a les 5 de la tarda, que comptarà amb l’animació de les xarangues Màgic, Band Tocats i Buskant El To Brass Band, i que tindrà concurs de comparses. La festa seguirà amb el sopar popular a partir de quarts de 10 del vespre, amb l’actuació de George Freginald, i a la nit el ball de disfresses amb l’Orquestra Tropical i Xevi Festes. Aquest Carnestoltes tardà d’Avinyó tancarà el cercle diumenge a la tarda amb l’enterrament de la sardina, on no hi faltarà la rua mortuòria amb els Grallers i Timbalers d’Avinyó, amb inici i final a la plaça Major, que es clourà amb l’espectacle Spain is Spain.