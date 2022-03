La bagenca Macsa ha organitzat una recollida de material i de diners per enviar a Ucraïna perquè en puguin fer ús les persones més necessitades, segons ha explicat l’empresa. Durant dues setmanes Macsa ha recollit material facilitat per part dels treballadors de l’empresa. La campanya es va tancar diumenge, amb una trobada entre tots els treballadors voluntaris per classificar, empaquetar i transportar tot el material. En total, es van recollir 6 palets amb roba, joguines, aliments, material higiènic i farmacèutic i mantes, entre d’altres. El material es va lliurar al consolat ucraïnès, que ho farà arribar als països fronterers amb Ucraïna. Els diners recollits e lliuraran a Unicef.