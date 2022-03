El Bages vol obrir-se camí en el turisme de reunions, una modalitat per a la qual la comarca compta amb una completa oferta. L’objectiu és animar les empreses de la comarca a fer les seves reunions als diversos espais que ofereix el territori, amb espais singulars com a element diferenciador i que van des d’emplaçaments històrics fins a cellers, masies o teatres; així com fomentar l’oferta d’activitats enfocades a aquest col·lectiu. També es vol atraure empreses de la resta de Catalunya donada la facilitat d’accés que té el Bages des de qualsevol punt del país. Durant aquest any hi ha previst donar a conèixer aquesta oferta entre les pròpies empreses i empreses organitzadores d’esdeveniments.

Durant l’any passat, Bages Turisme va portar a terme, amb el suport de la Diputació de Barcelona, una intensa tasca per estructurar les propostes que ofereix la comarca, que han quedat recollides en una guia que ara s’ha presentat als presidents de la Cambra de Comerç de Manresa i Pimec Catalunya Central. La guia està disponible en català i castellà a https://bagesturisme.cat/servei-empreses/. L’ens turístic destaca l’avantatge que té la comarca per a aquesta oferta per la seva proximitat amb Barcelona i les principals ciutats catalanes.

La guia «El Bages, territori de reunions» és un complet document que recull d’una manera molt visual i gràfica tot el que un organitzador necessita per muntar un esdeveniment. Estructura l’oferta en diferents apartats: espais singulars, allotjaments rurals, hotels, cellers, empreses d’activitats i empreses de serveis complementaris com poden ser el transport, el càtering o els equips de llum i so. En total, hi són representades 75 empreses de la comarca que ofereixen serveis en l’àmbit del turisme de reunions. Fonts del Consell Comarcal han subratllat que «per al Bages és molt important disposar d’un material així, ja que d’aquesta manera les empreses d'esdeveniments poden conèixer tota l’oferta de turisme de reunions a la comarca, trobar els proveïdors i comptar en un únic document amb totes les eines necessàries per dur a terme reunions, congressos, celebracions, convencions i viatges d’incentius».

La guia posa en valor la riquesa del patrimoni natural, històric i arquitectònic de la comarca, que ofereix a les empreses que hi organitzin esdeveniments la possibilitat de descobrir els monestirs de Montserrat i Sant Benet de Bages, seguir la petjada de l’arquitectura romànica i gòtica a les múltiples esglésies repartides per tota la comarca, fer el camí ignasià, practicar l’escalada a Montserrat o entendre el pas del temps a les localitzacions del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central. La gastronomia és un altre dels punts forts del territori, amb la presència de productes singulars de proximitat, l’oleoturisme i la gran oferta enoturística de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages.

Un sector a l’alça

El turisme MICE és com s’anomena al turisme de reunions i esdeveniments, per les sigles en anglès de les paraules Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions. Es tracta d’un sector que cada any mou a Catalunya més de 1.700 milions d’euros, amb un 70% de clients internacionals, i fortament desestacionalitzat. Amb la ciutat de Barcelona com a gran pol d’atracció, l’Agència Catalana de Turisme s’ha plantejat com a objectiu descentralitzar aquest tipus de turisme per tot el país. En aquest sentit, el Bages és una de les comarques més ben posicionades per la seva proximitat amb la capital. A més, les empreses de la comarca, amb un teixit amb importants empreses industrials, també són potencials destinatàries de tota aquesta oferta. Un 36% dels turistes que van visitar el Bages l’any 2020 ho van fer per motius professionals, un dels percentatges més elevats de les comarques de Barcelona.