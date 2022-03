Els infants de primària de les escoles de Sant Fruitós han engegat un procés per definir la imatge gràfica i el lema que identificarà el projecte dels camins escolars segurs. Aquesta iniciativa, sorgida del Consell d’Infants on hi ha representades totes les escoles del municipi, busca que siguin els mateixos infants qui dibuixin un logotip i pensin un lema que representi aquests camins i que permeti a tots els veïns i veïnes identificar-los.

Des de fa un temps s’està treballant per posar en funcionament aquest projecte que promou itineraris perquè l’alumnat disposi d’un accés segur i agradable d’anada i tornada de casa a l’escola, sense l’acompanyament d’un adult.