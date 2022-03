La Fundació Cellnex i l’operador d’infraestructures de telecomunicacions dotaran el santuari de Santa Maria de Montserrat i el seu entorn de la tecnologia i els serveis de connectivitat propis d’una smart city. Això serà possible gràcies a l’acord de mecenatge signat entre la Fundació Cellnex i la Fundació Abadia de Montserrat 2025 -en el marc de la celebració del Mil·lenari del Monestir-, que permetrà el desplegament d’un sistema integral del que es coneix com a Internet de les Coses (IoT) format per sensors, una xarxa de transmissió de dades i una plataforma informàtica per a la recollida, monitorització i gestió d'aquestes dades en temps real i a distància. D'aquesta manera, segons destaquen fonts de l'abadia, es facilitarà, entre d’altres, l’eficiència en la gestió d’aforaments, d’aparcaments, d’intrusió i el control de la qualitat de l’aire; l’objectiu és oferir un millor servei, tant a la comunitat benedictina com als visitants i pelegrins del Santuari.

en els llocs de més afluència de públic s’instal·laran sensors de CO2, temperatura i humitat per tal de controlar en tot moment el nivell de qualitat de l’aire i activar, si és necessari, els recursos per a una correcta ventilació Les mateixes fonts han concretat que el conjunt del sistema permetrà controlar i gestionar d’una manera automàtica i en temps real l’aforament d’espais com la basílica de Santa Maria, el camí del Cambril de la Mare de Déu o el Museu del Monestir; així com el nivell d’ocupació conjunta dels aparcaments situats a la carretera d’accés i al nou pàrquing subterrani del Monestir. El sistema també permetrà prevenir i detectar qualsevol tipus d’intrusió en els centres aïllats i allunyats de l’Abadia. A més, en els llocs de més afluència de públic -incloses les botigues i els espais de restauració-, s’instal·laran sensors de CO2, temperatura i humitat per tal de controlar en tot moment el nivell de qualitat de l’aire i activar, en cas que sigui necessari, els recursos adients per a una correcta ventilació dels espais. De la mateixa manera, i en el marc de l’acord entre ambdues entitats, Cellnex passarà a operar les infraestructures de telecomunicacions del Monestir destinades a donar cobertura de veu i dades a l’àrea del Santuari per part dels operadors mòbils. Un pas endavant en la transformació digital del Santuari Bernat Juliol, prior del Monestir i comissari del Mil·lenari 2025, ha posat en relleu que aquest acord «representa un pas endavant molt important en el projecte que anomenem ‘Smart Santuari’, que implica una millora evident de la connectivitat a Montserrat. Aquesta col·laboració amb la Fundació Cellnex implica un salt de qualitat substancial en els serveis que actualment s’ofereixen al pelegrí i visitant de Montserrat, de manera que puguin gaudir d’una estada d’acord amb les necessitats actuals. Des de l’abadia estem molt satisfets d’aquest treball conjunt amb una entitat tan compromesa amb el territori, com és la Fundació Cellnex». El president de la Fundació Cellnex, Lluís Deulofeu, ha subratllat que «el projecte ‘Smart Santuari’ entronca perfectament amb l’objectiu de la Fundació de treballar per la inclusió digital, social i territorial a partir de projectes que millorin l’accés a la connectivitat, apropant la tecnologia a les persones i afavorint la millora de connexions en territoris i espais de singular rellevància patrimonial i històrica com Montserrat; i ens fa especial il·lusió fer-ho coincidint amb la celebració del Mil·lenari del Monestir». Albert Cuatrecasas, director general de Cellnex a Espanya, ha destacat que, «estem molt contents de poder posar a disposició de l’Abadia de Montserrat la nostra experiència en el desplegament, manteniment i operació de xarxes d’Internet de les Coses. Diàriament, a les xarxes que gestionem des de Cellnex s’hi connecten més de 3 milions d’objectes i els múltiples serveis que se’n deriven. Són un tipus de xarxes que destaquen pel seu baix ample de banda, el llarg abast que tenen i la seva robustesa, i són energèticament molt eficients. A més, repercuteixen directament en situacions quotidianes del dia a dia com les que posarem en pràctica en aquests primers casos d’ús que desenvoluparem al Santuari i el seu entorn vinculats principalment a la gestió eficient dels espais i al confort tant de la Comunitat com dels visitants». Sobre la Fundació Abadia de Montserrat 2025 La Fundació Abadia de Montserrat 2025 va ser creada l’any 1997 amb la finalitat principal d’ajudar a mantenir, a promocionar i a fomentar tots aquells valors més propis del Monestir i del Santuari de Montserrat, com ara els socials, els culturals i els ecològics, en benefici dels pelegrins i els visitants que pugen a Montserrat. Entre les funcions de la Fundació destaquen: difondre les necessitats de Montserrat i obtenir recursos per atendre-les, destinar els fons recaptats a la finalitat per a la qual van ser donats, i col·laborar, amb una part d’aquests fons, en obres socials i d’ajut als més necessitats. Amb l’ajuda de particulars, empreses i institucions, la Fundació Abadia de Montserrat 2025 pot fer també una obra social que és projecció de Montserrat, tant a les zones pobres i de marginació del país, com en països que tenen greus carències en el desenvolupament. La col·laboració dels membres de la Fundació ha donat noves idees i ha encoratjat a continuar en la renovació necessària per a arribar al Mil·lenari del Monestir, que se celebrarà l’any 2025, en les millors condicions possibles.