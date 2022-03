El tram de vies blaves al seu pas per Sant Vicenç de Castellet, tindrà un recorregut de 2,7 quilòmetres a l'entorn del riu Llobregat. Així s'ha previst en el marc de relacions que l’Ajuntament de Sant Vicenç ha establert amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments del territori per desenvolupar el projecte de Vies Blaves Barcelona, una iniciativa que pretén fer transitables les lleres dels rius Llobregat, Cardener i Anoia amb itineraris per recórrer a peu, en bicicleta o a cavall.

El recorregut de 2,7 quilòmetres de longitud que es preveu a Sant Vicenç va de nord, al límit del terme municipal de Castellgalí, en què se seguirà el marge esquerre del riu, a sud, un cop passats els polígons d’activitat econòmica, a l’entrada del terme municipal de Castellbell i el Vilar, en què l’itinerari continuaria riu avall pel marge dret del Llobregat. La portada d’entrada de la via blava al municipi es projectarà a l’alçada del pont d’accés a Sant Vicenç per facilitar que les persones que recorrin aquest tram de via blava accedeixin al municipi còmodament. En l’actualitat, la Diputació de Barcelona, l’administració que lidera el projecte, està en fase de redacció dels projectes executius dels trams de vies blaves del riu Llobregat. Una feina que hauria d’estar acabada l’any vinent i que és el pas previ per executar el projecte. Les vies blaves potenciaran els recorreguts a peu, en bicicleta o a cavall seguint les lleres del riu i enllaçaran punts d’interès cultural i natural recuperant camins i itineraris que ara no són accessibles. En paral·lel, també s’ampliarà l’oferta de qualitat d’activitats d’oci i salut, que permetran difondre els valors mediambientals, especialment el valor de l’aigua.