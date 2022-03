El Departament de Salut posa en marxa un programa d’incentius als nous residents de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) i als d’Infermeria de Salut Mental que s’incorporin a les places de les unitats docents acreditades a Catalunya. Aquest programa d’incentius, d’entre 5.000 i 9.000 euros anuals s’estendrà pels nous residents de primer curs que entrin aquest any i s'aplicarà mentre duri l’especialitat, quatre anys en el cas de MFiC i dos anys en el cas d’Infermeria en Salut Mental.

La finalitat de la mesura, ja contemplada en el pressupost 2022, és, segons fonts del departament, "promocionar aquestes dues especialitats i afavorir l’equitat territorial, atraure i retenir talent". Aquest és un dels principals problemes amb què es troben els centres hospitalaris i els serveis de l'ICS que són fora de l'entorn metropolità.

Aquest any, la previsió és una incorporació màxima de 370 residents de MFiC i de 52 en Infermeria de Salut Mental.

Els nous residents R1 de la MFiC i els d’Infermeria en Salut Mental, -que s’incorporaran als centres a finals del mes de maig-, rebran cada any entre 5.000 i 9.000 euros en total, en funció d’on es trobi ubicada la unitat docent. Així, els que s’incorporin a unitats docents de la Corona 1 (Àrea Metropolitana de Barcelona): rebran 5.000 euros l’any. Els que s’incorporin a la Corona 2 (resta de Barcelona): 7.000 euros l’any; i pels que s’incorporin a la 3 (resta de Catalunya): 9.000 euros l’any. Això vol dir, per exemple, que els de Manresa, Igualada i Berga caldria considerar-los com a corona 2 i els de Puigcerdà, per posar un altre exemple, com a corona 3).

Els residents que hi tenen accés són els que hagin superat la convocatòria pública anual per a l’accés a la formació sanitària especialitzada i que, en el procés d’adjudicació de places, escullin una unitat docent de MFiC de Catalunya o d’Infermeria de Salut Mental.

Actualment, Catalunya disposa de 18 unitats docents acreditades d’atenció familiar i comunitària distribuïdes per tot el territori, on s’estan formant 1.185 metges i metgesses de Medicina Familiar i Comunitària; i 17 unitats docents de salut mental que tenen l’especialitat d’infermeria, on s’estan formant actualment 67 infermers i infermeres.

Segons l’enquesta de Salut d’aquest any, el 90% dels residents MFiC i d’Infermeria de Salut Mental estan satisfets o molt satisfets amb la formació rebuda.

Enfortir l’atenció primària i comunitària i la salut mental

Aquest programa d’incentius s’emmarca, -a més de promocionar les dues especialitats i afavorir l’equitat territorial, atraure i retenir talent-, en l’aposta del Departament de Salut per enfortir l’atenció primària i comunitària i també la salut mental, tots dos eixos prioritaris d’aquesta legislatura. En aquest sentit, Salut està incorporant nous professionals de l’atenció primària com a referents de benestar emocional, fisioterapeutes o nutricionistes.

També aquesta aposta per l’atenció primària queda reflectida en els ajuts de recerca. Aquest any, el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) ha convocat els ajuts de forma exclusiva per a l’atenció primària. Amb una novetat destacada, ja que la subvenció dobla el pressupost i passa dels 2M€ de convocatòries anteriors als 4 M€ actuals. Això permetrà donar suport econòmicament a més d’una vintena de projectes de recerca en l’àmbit de primària.

A més, l’aposta de Salut per l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària i per la d’Infermeria de Salut Mental també es reflecteix en l’ambiciosa oferta de places de formació. Concretament, 370 per l’especialitat de MFiC, una de les ofertes més grans de tot l’Estat espanyol; i 35 places més per a les especialitats infermeres, amb un total de 329 de 6 especialitats diferents. Catalunya és qui ofereix més places d’especialitats infermeres a tot l’Estat espanyol.

Paral·lelament, el Departament de Salut treballa per millorar els plans de formació, amb pràctiques extracurriculars o creació de càtedres, i, també, per definir una estratègia de planificació i d’impuls de la medicina familiar i comunitària i per promoure polítiques que afavoreixin el desenvolupament de la professió infermera i el seu reconeixement. Unes finalitats recollides al Fòrum de Diàleg Professional que treballa per donar resposta als reptes de present i futur de les professions sanitàries.