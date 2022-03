Amb l’objectiu de recuperar la llera del riu d’Or, a la zona dels horts de La Sagrera, l’Ajuntament de Sant Fruitós ha organitzat la primera edició del Dia de l’arbre, aquest dissabte, a les 12 del migdia. L’objectiu és restaurar l’entorn del riu amb la plantació d’espècies autòctones per recuperar la seva biodiversitat, i també educar per tal que petits i grans coneguin la importància de restablir aquests espais i fer-los lliures d’espècies invasores. Es plantaran 24 arbres autòctons de diferents espècies com roure, auró negre o saüc, que han de servir per impedir que les espècies invasores malmetin aquestes zones fluvials. La iniciativa és la culminació del projecte de neteja que s’ha dut a terme en els darrers mesos al municipi i que ha consistit en l’arrencada de les plantes invasores des de l’arrel i la posterior sembra de llavors d’espècies de ribera per tal d’ajudar a consolidar els torrents i evitar que el canyissar envaeixi la zona. El punt de trobada de l’activitat serà l’Era de Cal Vallbona, la porta d’entrada del museu.