No hi ha hagut sorpreses, i al ple d’aquest dijous al vespre els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Súria s’han unit en bloc i han aprofitat que ara tenen majoria per tirar endavant una moció que demana al govern del PSC i el GIIS la paralització dels projectes que té en marxa per construir un Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural per a la gent gran (SAIAR) i la nova biblioteca. Els vots dels 3 regidors d’ERC, els 2 de l’aiS, el de l’única regidora de Junts per Súria, i el del no adscrit Pere Requena, s’han imposat als de l’equip de govern, que en suma 6 (3 del PSC i 2 del GIIS).

Com va explicar Regio7, el contingut de la moció ja s’havia fet públic prèviament per part dels seus impulsors, però ha estat amb la seva aprovació per ple que s’ha fet efectiva i compromet al govern. L’oposició li reclama que «paralitzi totes les actuacions referents als dos projectes per tal de no malgastar més diners públics sense un consens ampli de municipi», tret de l’enderroc de l’edifici de Cal Pau que ja està en marxa i es considera necessari per motius de seguretat. També li demana que es repensi les dues propostes amb un acord ampli «per tal de buscar la millor ubicació». I és que aquest és un dels principals punts de discrepància, tenint en compte que a l’espai que quedarà lliure de Cal Pau, el PSC i el GIIS estan decidits a construir-hi el SAIAR, mentre que l’oposició hi voldria ubicar la nova biblioteca, que l’equip de govern proposa de fer al solar de l’antic cinema Califòrnia.

En el text de la moció, l’oposició recorda que en el seu dia l’Ajuntament va adquirir l’edifici de Cal Pau «perquè els Serveis de Biblioteques de la Diputació van anar a veure l’espai i van considerar que era un lloc idoni per ubicar-hi un centre cultural-biblioteca, i era millor que l’espai del Califòrnia». També exposa que en l’anterior mandat es va elaborar un avantprojecte per a aquest equipament a Cal Pau «pagat i aprovat amb la Diputació», i que el canvi de rumb que li ha donat el nou govern, partidari de fer-hi el SAIAR, ha portat a la creació d’una plataforma que va recollir «1250 signatures demanant el centre cultural-biblioteca a Cal Pau sens perjudici que es pugui fer un SAIAR en una altra ubicació».

En la moció es qualifiquen aquests equipaments com dos projectes «de gran envergadura, amb uns costos que seran molt elevats i condicionaran els futurs projectes que puguin sorgir durant molts anys», més enllà del fet que l’un també pugui condicionar l’altre, i per això demana repensar-los buscant un consens ampli abans de tirar-los endavant. Per poder-ho valorar amb el màxim d’arguments, l’oposició demana «un estudi de necessitats d’equipaments en l’àmbit sociocultural de Súria per la justificació de la construcció del SAIAR, on s’inclogui un llistat de tots els equipaments de què disposem a tot el municipi i quin ús se’n fa ara i en un futur pròxim, i dels que s’ofereixen des dels serveis socials de l’Ajuntament». La moció també planteja «un estudi poblacional de les franges d’edat de Súria que siguin potencialment candidates a utilitzar aquest servei, amb una enquesta per recollir les preferències de la població i els seus interessos»; i un estudi econòmic «per valorar-ne la viabilitat», incloent «costos de projectes executius, de manteniment i de professionals o l’adjudicació si es dona el cas, i que tingui en compte possibles subvencions i ajudes d’organismes supramunicipals, el nombre de places públiques, concertades o privades, els costos de copagament o sense copagament, i les previsions de modificacions de crèdit, si es dona el cas»; a banda d’un calendari i terminis contemplats en els dos projectes.

Finalment, l’oposició també proposa que es creï una comissió «amb representants de les associacions de veïns, arquitecte, advocat, personal de serveis socials, tècnics d’urbanisme, i tots els membres de la cosporació municipal, que defineixin quina és la millor ubicació per a cadascun dels dos equipaments».