L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar preveu fer efectiva els propers dies la cessió al Departament d’Educació dels terrenys municipals de la Vall de Montserrat, on s’ubicarà l’edifici de l’institut Bages Sud, que funciona amb mòduls prefabricats des que es va estrenar l’any 2009. El procés ara es troba en fase d’exposició pública, i és el primer pas per encarrilar la construcció del futur equipament, que l’Ajuntament compta poder tenir disponible per al curs 2025-26.

Es tracta d’un solar de gairebé 9.000 metres quadrats situat entre la carretera BV-1212, per un cantó, i els carrers Genovès i del Gall, per l’altre. És sòl urbà consolidat i ja té la qualificació d’àrea d’equipament, de manera que, un cop formalitzada la cessió, la Generalitat ja estarà en disposició d’encarregar la redacció del projecte. «Ja la podria estar fent en paral·lel perquè hi ha molta necessitat d’aquest institut», apunta l’alcaldessa de Castellbell, Montse Badia, però diu que el departament s’ha volgut esperar a tenir disponibles els terrenys. Confia que ara es podrà desencallar el procés per fer realitat l’edifici de l’institut que el poble espera des de fa més d’una dècada, i que dona servei a alumnes fins a 4t d’ESO tant de Castellbell com de Monistrol de Montserrat i de Marganell.

Més enllà del salt qualitatiu que suposarà per als alumnes i docents dotar l’institut d’un edifici propi, l’Ajuntament també en té la necessitat «perquè ara paguem un lloguer que no ens pertocaria», assenyala Badia. I és que els mòduls prefabricats on ara es fan les classes són situats en uns terrenys privats al Borràs, i l’empresa propietària del solar «vol fer una ampliació i necessita aquest espai», afegeix l’alcaldessa, que reclama a la Generalitat que no s’encalli en les tramitacions i que el nou edifici pugui estar plenament operatiu de cara al curs 2025-26.

Precisament, Ajuntament i Generalitat van acordar el juny passat ubicar l’institut a la Vall de Montserrat per considerar que era l’opció més factible i ràpida de cara a la seva construcció, tenint en compte que els terrenys ja són municipals i, per tant, de disponibilitat immediata. Les altres opcions sobre la taula eren un solar més cèntric però més petit i de propietat privada a l’avinguda Catalunya, al nucli del Borràs; i la nau central de l’antiga empresa de Torcidos Ibéricos, amb risc d’inundabilitat per ser massa a prop del riu.

La urbanització, l’any que ve

Mentre la Generalitat haurà de treballar en la redacció del projecte i la construcció de l’edifici, l’Ajuntament ho farà en les millores a la urbanització de la Vall de Montserrat, on s’ubicarà, amb unes obres de condicionament dels serveis ja previstes i que el consistori vol licitar al llarg d’aquest any per poder-les afrontar entre el febrer i el març de l’any que ve, segons ha explicat l’alcaldessa, Montse Badia.

De fet, els serveis ja hi són perquè la urbanització ja fa temps que existeix (excepte el clavegueram, que ja es preveu), però «s’han de consolidar i adaptar», especialment quant a enllumenat i asfaltatge. Els treballs afectaran unes 400 parcel·les a l’entorn del nou institut, a les àrees de Gall Pigat, el Prat i Mas Astarrós.