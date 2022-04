L’alcalde de Súria, el socialista Albert Coberó, acusa els grups de l’oposició en aquest Ajuntament de voler bloquejar «tot el que puguin d’aquí a final del mandat amb finalitats electorals». És la reacció de l’alcalde després del ple de dijous al vespre en què ERC, l’aiS, Junts per Súria i el regidor no adscrit Pere Requena van fer valer la seva majoria per tirar endavant una moció que demana al govern del PSC i el GIIS la paralització dels projectes que té en marxa per construir un Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural per a la gent gran (SAIAR) i la nova biblioteca.

Coberó assegura que aquest bloqueig va més enllà d’aquests dos projectes, entre altres coses perquè en aquella mateixa sessió l’oposició també va rebutjar en bloc dues modificacions de crèdit, una de les quals «havia de servir per crear el museu de la mineria», diu l’alcalde, i tem que «aquesta serà la tònica que ens espera aquests tretze mesos que queden de mandat».

Com ja va explicar aquest diari en l’edició de dijous, amb la moció l’oposició reclama al govern que «paralitzi totes les actuacions referents als dos projectes per tal de no malgastar més diners públics sense un consens ampli de municipi», tret de l’enderroc de l’edifici de Cal Pau (on es vol ubicar el SAIAR) que ja està en marxa i es considera necessari per motius de seguretat. També li demana que es repensi les dues propostes amb un acord ampli «per tal de buscar la millor ubicació». I és que aquest és un dels principals punts de discrepància, tenint en compte que a l’espai que quedarà lliure de Cal Pau, el PSC i el GIIS estan decidits a construir-hi el SAIAR, mentre que l’oposició hi voldria ubicar la nova biblioteca, que l’equip de govern proposa de fer al solar de l’antic cinema Califòrnia.

L’oposició «falta a la veritat»

L’alcalde sosté que la moció «conté moltes afirmacions que no s’ajusten a la realitat» en la crítica que fa a la manera com el govern està gestionant els dos projectes. Entre altres coses, l’oposició reclama «un estudi de necessitats d’equipaments en l’àmbit sociocultural de Súria per la justificació de la construcció del SAIAR, i un de poblacional de les franges d’edat que siguin potencialment candidates a utilitzar aquest servei amb una enquesta per recollir les preferències de la població i els seus interessos», a banda d’una anàlisi econòmica «per valorar-ne la viabilitat».

Coberó assegura que alguns d’aquests estudis que ara es demanen ja es van fer. N’assenyala un del 2019 que va comptar amb la participació de ciutadans i professionals tant en l’àmbit local com comarcal per determinar quines eren les necessitats de la gent gran del municipi. Explica que se’n desprenia «la necessitat d’un centre similar a un SAIAR, que fos diürn, on es fessin menjars, i que fos cèntric perquè la residència queda lluny». Era un document «que va demanar la pròpia oposició i que ara obvia».

L’alcalde també sosté que des del govern s’ha donat informació econòmica del centre de dia, tant del seu cost (1 milió d’euros) com de les subvencions que hi haurà, i no entén el canvi de posició que diu que han mostrat alguns regidors respecte a la seva ubicació a Cal Pau, tenint en compte que «quan vam aprovar la partida per aprovar el projecte del SAIAR a Cal Pau, el maig, només hi va haver els vots en contra d’ERC, mentre que l’aiS es va abstenir, i la resta van votar tots a favor». Sosté que «això vol dir que hi havia 10 regidors que com a mínim no veien malament ubicar el SAIAR a Cal Pau, i els 3 que hi havia en contra, ara s’han convertit en 7 pel simple fet que estem en minoria i perquè volen anar a bloquejar». Segons l’alcalde, l’objectiu de l’oposició «és que el proper equip de govern decideixi la ubicació, i ara intentaran bloquejar-ho tot amb la idea d’arribar a les eleccions, intentar guanyar-les, formar govern i fer el que vulguin».

Diàleg, però «amb veritats»

Malgrat els desacords, l’alcalde apunta que «nosaltres estem oberts a parlar de tot el que faci falta, però sempre que ens diguem les veritats». Conscient que l’equip de govern està en minoria, diu que si no hi ha acord «no podrem construir el SAIAR perquè no tenim prou força per crear la partida pressupostària que caldria».