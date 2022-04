L’Ajuntament de Fonollosa ha aprovat definitivament el projecte bàsic i executiu per portar a terme l’ampliació del local social municipal que hi ha ubicat al nucli de Canet de Fals.

Es tracta de la segona fase prevista per a la millora de l’equipament ja existent, la qual consistirà en la construcció d’una part dels espais que quedaran situats i annexats a la façana sud de la sala actual. Aquesta ampliació es preveu destinar-la a magatzem, lavabos i també a l’habilitació d’un porxo que farà funcions d’accés a l’edifici. L’actuació té un cost de 63.089 euros i és finançada amb ajudes provinents de la Diputació de Barcelona. Prèviament a la materialització d’aquest projecte, també ja es van dur a terme les obres complementàries de connexió i portada d’aigua corrent i adequació del sistema de sanejament que ja hi havia, per tal de tenir-ho preparat per a l’inici de la construcció dels nous espais, que es preveu que es pugui començar abans de l’estiu. L’equipament actual i que ara es vol ampliar es va estrenar el desembre del 2019. Es tracta d’una sala polivalent que es va fer realitat amb el tancament i l’habilitació del cobert que ja hi havia al costat de la plaça de la Vila com a sala diàfana per poder acollir activitats i propostes culturals i recreatives de tota mena que fins llavors s’havien de dur a terme a l’aire lliure.