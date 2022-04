L’equip mèdic de l’estudi de salut de la Fundació SHE farà dijous que ve al pati de l’IES Sant Ramon una jornada de mesuraments massius a la població cardonina participant en el programa de salut. Serà amb motiu de la caminada organitzada pel CAP de Cardona en el marc del Dia Mundial de l’Activitat Física.

Aquesta jornada de mesuraments va adreçada a totes aquelles persones que han estat seleccionades aleatòriament per participar en l’estudi científic de salut Healthy Communities, liderat pel cardiòleg Valentí Fuster, però que encara no s’han pogut mesurar. Durant tot el matí les persones podran acudir a l’institut a mesurar-se sense cita prèvia.

Als participants en el projecte se’ls prenen mesures de pes, estatura, perímetre de la cintura, pressió arterial, colesterol, triglicèrids, glucosa en sang i força muscular. També se’ls fa un qüestionari d’hàbits d’alimentació, activitat física, consum de tabac i nivell d’estrès. Aquests mesuraments s’estan fent per primera vegada en el projecte i es repetiran als dos anys, als cinc anys i als deu anys.

D’altra banda, a aquelles persones que no han estat seleccionades per participar en el projecte però estiguin interessades a comprovar el seu estat de salut, els mesuraran també el seu risc cardiovascular i els donaran una sèrie de consells i indicacions per millorar la seva salut. La Fundació SHE–Fundació La Caixa fa anys que col·labora en aquesta jornada de salut organitzada pel Centre Primari de Salut de Cardona, on acudeixen les escoles i una part de la població cardonina. Aquest any s’ha volgut donar-hi un valor afegit amb motiu del llançament del nou programa .