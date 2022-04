Dos anys de pandèmia i un canvi de govern més tard, la Fira de l’Abat va tornar als carrers de Navarcles. El fred i fort vent de dissabte, però, no van permetre poder gaudir l’edició de la represa com a l’Ajuntament i als participants els hauria agradat, un entrebanc que ja havia viscut la festa en anys anteriors. No obstant això, Ernest Larroya, regidor de Comunicació i Festes, es va mostrar molt satisfet del resultat final d’aquesta fira «renovada», així com de l’afluència de ciutadans diumenge.

I és que, ahir, el moviment no va parar en tot el dia i la gran majoria de paradistes –enguany, més de 90 i repartits per més espais del municipi– i participants de la fira estaven contents amb la tornada a la normalitat. Així ho deia Jordi Casanovas, que venia formatges a la plaça de la Vila: «Ha anat passant gent durant tot el dia i estic molt satisfet. És important anar recuperant l’ambient prepandèmic». Un espai, el de la plaça de la Vila, on constantment hi havia música, teatre i dansa. Larroya argumentava que «aquest any hem volgut donar especial èmfasi a les arts escèniques, que creiem que han de ser l’eix vertebrador de la fira». També cal destacar la recuperació d’algunes places que anteriorment havien format part de la fira. Per exemple, la plaça del General Prim, que aquest cap de setmana s’ha convertit en la plaça del Vi, amb motius i parades dedicades a aquesta beguda.