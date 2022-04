La Plataforma Animalista de Santpedor considera improcedent la celebració d’una nova consulta sobre el manteniment o l’eliminació de l’espectacle de les vaquetes al municipi, tal i com ha promogut una iniciativa popular, dos anys després de la que va convocar l’Ajuntament. Mitjançant un comunicat que han fet públic, la PAS defensa que el que és vàlid és el resultat de la que es va celebrar el 24 de novembre del 2019, en què el no a la continuïtat sortir guanyador per un estret marge de vots (46), i que la plataforma acusa el consistori de no haver-ne formalitzat el compliment d’aquells resultats fent-ne els tràmits pertinents.

Aquesta iniciativa popular, tal i com ha anat informant Regió7, s’empara en la Llei de consultes populars no refrendàries aprovada per la Generalitat el setembre del 2014, que preveu que se’n pugui fer una de nova dos anys després de la precedent, i sempre i quan els promotors recullin un determinat nombre de signatures de suport (en aquest cas era del 10% del cens de població de més de 16 anys).

La PAS diu que la Llei permet una nova consulta només en el cas que el resultat de l’anterior no hagi estat vinculant

Tot i que aquesta xifra de firmes s’hauria superat en escreix (falta que l’Ajuntament les validi), la Plataforma Animalista de Santpedor considera que no és procedent una nova convocatòria perquè, segons argumenta, la Llei permet aquesta nova consulta en el cas que «el resultat de l’anterior no hagi estat vinculant. En el cas de Santpedor, però, no ha estat així i la prova d’això és que el dia 10 de desembre de 2019 es va celebrar el ple on es van tractar els resultats de la consulta». En concret, en aquell ple es va aprovar una moció presentada conjuntament per ERC i Junts per Santpedor, a l'equip de govern, i també la CUP i En Comú Podem, a l'oposició, que hi han votat a favor, mentre que el PSC, també a l'oposició, es va abstenir. El text donava suport al procés participatiu celebrat el 24 de novembre sobre la continuïtat de les vaquetes a la festa major del poble i n'acordava l'aplicació del resultat.

La Plataforma Animalista de Santpedor manifesta que, «tal i com han fet altres municipis» l’acord d’aquest ple de l’Ajuntament de Santpedor «s’hauria d’haver fet arribar al Parlament de Catalunya sol·licitant que adapti en conseqüència el marc normatiu a aquesta nova realitat. En concret, demanant la modificació de l’annex de la Llei 34/2010 de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, per tal d’eliminar la localitat de Santpedor de la llista actualitzada dels municipis on se celebren festes tradicionals amb bous. Curiosament, no es va fer».

La PAS retreu que, ara, «tots els partits polítics de Santpedor, integrats per persones pusil·lànimes i amb un criteri distorsionat del que és la democràcia, han cedit a les pressions dels provaquetes i han votat a favor d’una moció que dona llum verda a una segona consulta». En aquest sentit, la Plataforma Animalista de Santpedor sosté que «el poble ja va decidir que volia acabar amb les vaquetes, però els polítics del poble sembla ser que no ho recorden o potser si que ho recorden però no volen l’enfrontament amb els taurins, que van ‘amenaçar’ en fer un partit polític provaquetes per les properes eleccions», i subratlla que «cal recordar que els polítics del poble es deuen a tots els vilatans i vilatanes, i és un escàndol sense precedents que no es respecti el resultat de les urnes».