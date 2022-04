Sant Fruitós de Bages posa en marxa la segona edició dels pressupostos participatius que impulsa al municipi, i enguany hi destinarà una partida total de 85.000 euros. El procés arrancarà aquest dimarts 5 d'abril amb l'obertura del període per poder presentar les propostes per part de tota la ciutadania, major de setze anys, i de les entitats locals. Els projectes es poden presentar fins al dia 5 de maig.

Les propostes s’han d’entregar telemàticament a través d'una instància genèrica o de forma presencial a l'ajuntament, adjuntant el formulari de sol·licitud que es pot descarregar a www.santfruitos.cat juntament amb una memòria descriptiva de l'actuació. A més, han de ser actuacions d'inversió o d'actuació puntual que suposin una millora pel municipi i que s'adeqüin a la normativa vigent. Un cop recollides totes les propostes, els tècnics de les diferents àrees municipals valoraran la viabilitat de cadascun dels projectes i posteriorment, el dia 1 de juny, s'exposaran públicament totes les propostes finalistes. A partir d'aquí, de l'1 al 30 de juny, s'obrirà el termini perquè tots els santfruitosencs i santfruitosenques majors de setze anys puguin votar les propostes. La votació es realitzarà de forma telemàtica i també s'habilitaran les oficines de l'Ajuntament per a tothom qui ho necessiti. En el marc de la Festa Major d'Estiu, es presentarà públicament la proposta o propostes guanyadores d'aquesta edició. S'executaran les propostes que hagin obtingut més vots fins a exhaurir el pressupost de 85.000 euros. De la primera edició en van sortir 4 projectes Els 4 projectes guanyadors de l'edició 2021 del pressupost participatiu ja estan en fase d'execució. La proposta que va obtenir més vots, el projecte "Patis Educatius", presentat per l'AMPA de La Llar d'infants Les Oliveres, consistent en una remodelació completa del pati de l’equipament dividint l'espai disponible en diferents sectors ja està en fase d'execució. Aquesta primavera s'instal·larà el paviment tou necessari per a aquest tipus de projecte i durant les vacances escolars d'estiu s'instal·laran els diferents elements de joc. La iniciativa presentada per Som Natura Pla de Bages, consistent en la creació d'un Jardí de Papallones, ja s'ha licitat en el marc del projecte d'urbanització de la zona de Can Figueras, ja que s'emplaçarà dins d'aquest àmbit. El tercer projecte guanyador, consistent en la construcció d'una torre de nidificació per a aus amb l'objectiu de reintroduir colònies d'espècies estepàries al Bages, ha estat modificat de manera consensuada entre l'equip tècnic municipal i els impulsors de la iniciativa per tal d'adequar-lo a la normativa. El projecte finalment consistirà en la instal·lació de diferents elements per a aus en diversos espais naturals del municipi. Finalment, la quarta proposta guanyadora i que durant aquest mes d'abril ja serà una realitat, és la instal·lació d'una tirolina per a infants a Pineda de Bages, al sector Quatre Finques, una iniciativa presentada per l'Associació de Veïns de Pineda de Bages.