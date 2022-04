Una quarantena de persones han pogut descobrir aquest cap de setmana l'origen de l'Aiguamoll de la Bòbila de Santpedor, la seva evolució i el seu procés de restauració en una visita en base històrica i naturalista que ha ofert l'oficina municipal de turisme.

La visita, que es va fer dissabte, va dividir els participants en dos torns, i al llarg del recorregut es va explicar l’aprofitament d’argiles que es va dur a terme durant segles a Santpedor per fabricar maons, rajoles i teules, i com aquesta rajoleria tradicional va donar lloc en el segle XX a bòbiles de tipus industrial com la que hi havia a l’indret on actualment hi ha l’Aiguamoll. A continuació, es va parlar del procés de restauració de l’espai que va començar fa uns 30 anys, després que la bòbila fos abandonada els anys 80. Les explicacions van anar a càrrec de Mireia Vila Cortina, historiadora i tècnica de turisme i patrimoni de l’Ajuntament de Santpedor, i Josep Illa Antich, biòleg i membre del grup local “Gestió i Estudi del medi”, responsable de la reconversió de l’antiga argilera en aiguamoll.

La proposta s’engloba dins la iniciativa de les regidories de turisme i patrimoni de donar a conèixer els atractius del poble a través d’un servei regular de visites i rutes guiades dels elements patrimonials, naturals, històrics i emblemàtics de Santpedor.