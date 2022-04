Un vermut musical va servir de presentació de la nova cervesa Karamellaire en un acte, celebrat aquest diumenge, que ha significat alhora una festa de retrobament de les colles de Caramelles a menys de quinze dies per a la celebració de la festa, que enguany es tornarà a dur a terme en

condicions de normalitat després de dues edicions marcades per l’impacte de la pandèmia.

El Parc Municipal Macary i Viader ha acollit un acte que ha aplegat caramellaires de totes les edats, amb les dessuadores identificatives de les seves colles. La música ha anat a càrrec de La Trup Duet, format pels músics suriencs Glòria Tàpia i Alexis Cabrillana.

La cervesa Karamellaire ha estat elaborada per Cerveses La Pirata (Súria). En el transcurs de l’acte, el cofundador de l’empresa i mestre cerveser surienc Aran Leon ha explicat que la Karamellaire és una cervesa especial per a La Pirata, tenint en compte la importància i significació de la festa a la vila, i s’adreça “a tots els públics”.

La celebració del vermut musical marca l’inici del compte enrere definitiu per a la celebració de les Caramelles d’enguany, tot i que les colles ja van iniciar fa temps els preparatius per a aquesta edició de represa. Es preveu mantenir l’elevada participació dels darrers anys, revalidant les Caramelles de Súria com les considerades les més grans de Catalunya. El programa definitiu i complet de les Caramelles es farà públic properament, però en els darrers dies ja s’han començat a posar els mocadors de les colles caramellaires en balcons i finestres.