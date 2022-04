El cuiner sallentí Albert Franch Sunyer ha rebut el millor reconeixement de restauració de Finlàndia, on gestiona un restaurant juntament amb el serbi Luka Balac i el portuguès Carlos Henriques. Franch dirigeix la cuina del restaurant Nolla (nom que vol dir zero en finès) a Hèlsinki i ha estat reconegut com a restaurant de l’any per la Societat Finlandesa de Gastronomia, que cada any distingeix una proposta de restaurant del país. És la màxima distinció a escala de Finlàndia i és la primera vegada que s’atorga a un resturant que té, entre altres curiositats, la d’estar encapçalat per tres immigrants, tres cuiners de fora del país que ofereixen una gastronomia de proximitat finesa, d’alta qualitat i de sostenibilitat.

Nolla va néixer per trencar amb algun concepte i una prioritat: «Apropar el producte local al comensal amb una proposta de qualitat i de generació de residu zero». «Teníem la voluntat de demostrar que la cuina es pot fer diferent», explica Albert Franch, i són l’únic restaurant que ha desenvolupat aquest concepte de residu zero als països nòrdics. La Societat Finlandesa de Gastronomia, que es va crear el 1948, tria des de l’any 1985 un restaurant de l’any. «Nolla ha demostrat que treballar d’acord amb els principis del desenvolupament sostenible té èxit sense comprometre la delicadesa dels aliments que s’ofereixen, la qualitat del servei i altres elements importants del negoci de la restauració», expliquen els membres d’aquesta entitat per argumentar el premi. Albert Franch ha explicat que el reconeixement els arriba en un bon moment perquè han passat per tot el període de restriccions per la covid, i ara amb el premi ja han notat aquest cap de setmana que «ens ha portat moltes més reserves». Ni Albert Franch ni els seus companys no són gaire de buscar reconeixements, però amb els anys van recollint distincions. «El millor premi és que omplim, que la gent marxi satisfeta i que tinguem molt públic del mateix Hèlsinki i de l’entorn on ens trobem ubicats», assegura. El restaurant té una capacitat per a 65 comensals i al migdia dels caps de setmana fan dos serveis. Ara, a més a més, els mateixos tres cuiners es disposen a obrir un segon restaurant a Hèlsinki, amb una proposta diferent del Nolla. Serà una cuina barreja de la cuina d’origen de cada cuiner, Catalunya, el nord de Portugal (Carlos Henriques és de Mengual, un petit poble portuguès) i Belgrad i el seu entorn. El restaurant ocuparà la primera planta d’una antiga casa situada al mig d’una zona verda on hi ha oms. L’arbre, elm en finès, serà el que donarà nom al restaurant. Compartirà espai amb un viver d’investigadors sobre el medi ambient.