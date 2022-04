Un vermut musical va servir de presentació de la cervesa Karamellaire en un acte que significava alhora una festa de retrobament de les colles de Caramelles a menys de quinze dies per a la celebració de la festa, que enguany es tornarà a dur a terme en condicions de normalitat després de dues edicions marcades per l’impacte de la pandèmia.

Va ser un acte que va aplegar caramellaires de totes les edats amb les dessuadores identificatives de les seves colles. La música va anar a càrrec de La Trup Duet, format pels suriencs Glòria Tàpia i Alexis Cabrillana. La Karamellaire ha estat elaborada per Cerveses La Pirata (Súria). En el transcurs de l’acte, el cofundador de l’empresa i mestre cerveser surienc Aran Leon explicava que la Karamellaire és una cervesa especial per a La Pirata, tenint en compte la importància i significació de la festa a la vila, i s’adreça «a tots els públics». La celebració del vermut musical marca l’inici del compte enrere definitiu per a la celebració de les Caramelles d’enguany, tot i que les colles ja van iniciar fa temps els preparatius per a aquesta edició de represa.